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ЗМІ назвали умову, за якою Україна дозволить транзит російського аміаку

росія зернова угода транзит аміак
Київ може дозволити транзит російського аміаку через свою територію для експорту за умови, що нещодавно оновлена чорноморська зернова угода буде розширена

Київ може дозволити транзит російського аміаку через свою територію для експорту за умови, що нещодавно оновлена зернова угода буде розширена і до неї включать більше українських портів і ширший спектр товарів. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters. посилаючись на джерело в уряді. 

Росія вимагає відновити поставки аміаку трубопроводом з російського Тольятті в чорноморський порт “Південний” під Одесою, який розрахований на перекачування до 2,5 млн тонн аміаку на рік.

До повномасштабного вторгнення Росія експортувала 4,4 мільйона тонн аміаку на рік - 20% світової торгівлі морським транспортом.

Джерело в уряді повідомило, що в тексті угоди, який узгодили, не згадується транзит аміаку, тому у разі схвалення цього рішення, потрібно буде підписати додатковий документ. Натомість Україна висуватиме вимоги.

Вчора Росія погодилася відновити вхідні інспекції суден, які прямують в два з трьох портів Чорноморської зернової ініціативи.

Ідеться про перевірки флоту, який прямує до портів "Одеса" та "Чорноморськ". Однак країна-агресорка відмовилася інспектувати судна, які прямують в порт "Південний".

17 травня 2023 року стало відомо, що зернову ініціативу, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, продовжили ще на 2 місяці – до 18 липня.

До цього в Москві погрожували вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Крім того, РФ хотіла відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.

Автор:
Альона Чернецька