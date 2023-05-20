ЗМІ назвали умову, за якою Україна дозволить транзит російського аміаку

Київ може дозволити транзит російського аміаку через свою територію для експорту за умови, що нещодавно оновлена зернова угода буде розширена і до неї включать більше українських портів і ширший спектр товарів. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters. посилаючись на джерело в уряді.

Росія вимагає відновити поставки аміаку трубопроводом з російського Тольятті в чорноморський порт “Південний” під Одесою, який розрахований на перекачування до 2,5 млн тонн аміаку на рік.

До повномасштабного вторгнення Росія експортувала 4,4 мільйона тонн аміаку на рік - 20% світової торгівлі морським транспортом.

Джерело в уряді повідомило, що в тексті угоди, який узгодили, не згадується транзит аміаку, тому у разі схвалення цього рішення, потрібно буде підписати додатковий документ. Натомість Україна висуватиме вимоги.

Вчора Росія погодилася відновити вхідні інспекції суден, які прямують в два з трьох портів Чорноморської зернової ініціативи.

Ідеться про перевірки флоту, який прямує до портів "Одеса" та "Чорноморськ". Однак країна-агресорка відмовилася інспектувати судна, які прямують в порт "Південний".

17 травня 2023 року стало відомо, що зернову ініціативу, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, продовжили ще на 2 місяці – до 18 липня.

До цього в Москві погрожували вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Крім того, РФ хотіла відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.