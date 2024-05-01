НБУ завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків

Національний банк України завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків і незабаром розпочне його обговорення з ринком та іншими стейкхолдерами.

Про це повідомив директор департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінустанов НБУ Сергій Савчук.

"За нашими очікуваннями, вже цього року закон може бути ухвалений, і ми почнемо розвиток системи", - зауважив він.

За словами Савчука, переваги, які отримають бізнес і населення, - це гарантії покриття прямого воєнного збитку і велика впевненість у завтрашньому дні.

Крім того, держава зможе залучити нові інвестиції для розвитку економіки.

Савчук нагадав, що Рада з фінансової стабільності в лютому 2024 року схвалила Концепцію створення в Україні моделі страхування воєнних ризиків, що передбачає запровадження відповідного обов'язкового та добровільного страхування.

Концепцією передбачено трирівневу модель - локальні страховики та інші установи, що виконують агентські функції, а також спеціально створене державне агентство зі страхування воєнних ризиків.

Надалі до системи долучаться міжнародні перестраховики. Відповідальність розподілятиметься між цими рівнями за рахунок визначених лімітів у порядку черговості.

Перший банк в Україні запускає послугу страхування заставного майна бізнесу від воєнних ризиків

Райффайзен Банк у співпраці з компанією професійних послуг "Аон" та українськими страховими компаніями ARX, "Універсальна" та ІНГО представив послугу страхування майна для бізнес-клієнтів.

Новий банківський інструмент дозволить українським підприємцям застрахувати нерухомість, обладнання та товари в обороті від наслідків воєнних дій.

“Завдяки інструменту war risk insurance українські компанії зможуть мінімізувати ризики реалізації інвестиційних проектів, залучити додаткове фінансування та зменшити ризики, пов’язані з втратою або пошкодженням майна через військові дії”, – зазначає банк.

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