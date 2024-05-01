НБУ завершает разработку законопроекта о системе страхования военных рисков

Национальный банк Украины завершает разработку законопроекта о системе страхования военных рисков и вскоре приступит к его обсуждению с рынком и другими стейкхолдерами.

Об этом сообщил директор департамента методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений НБУ Сергей Савчук.

"По нашим ожиданиям уже в этом году закон может быть принят, и мы начнем развитие системы", - отметил он.

По словам Савчука, преимущества, которые получат бизнес и население – это гарантии покрытия прямого военного ущерба и большая уверенность в завтрашнем дне.

Кроме того, государство сможет привлечь новые инвестиции в развитие экономики.

Савчук напомнил, что Совет по финансовой стабильности в феврале 2024 года одобрил Концепцию создания в Украине модели страхования военных рисков, которая предусматривает введение соответствующего обязательного и добровольного страхования.

Концепцией предусмотрена трехуровневая модель – локальные страховщики и другие учреждения, выполняющие агентские функции, а также специально созданное государственное агентство по страхованию военных рисков.

В дальнейшем к системе присоединятся международные перестраховщики. Ответственность будет распределяться между этими уровнями за счет определенных лимитов в порядке очередности.

Первый банк в Украине запускает услугу страхования залогового имущества бизнеса от военных рисков

Райффайзен Банк в сотрудничестве с компанией профессиональных услуг "Аон" и украинскими страховыми компаниями ARX, "Универсальная" и ИНГО представил услугу страхования имущества для бизнес-клиентов.

Новый банковский инструмент позволит украинским предпринимателям застраховать недвижимость, оборудование и товары в обращении от последствий военных действий.

"Благодаря инструменту war risk insurance, украинские компании смогут минимизировать риски реализации инвестиционных проектов, привлечь дополнительное финансирование и уменьшить риски, связанные с потерей или повреждением имущества из-за военных действий", - отмечает банк.

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