Страховщика из-за отказа в проверке лишили лицензий

Национальный банк принял решение аннулировать страховщику “Гамайун” все лицензии и обратиться в суд с заявлением об открытии ликвидационной процедуры.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что регулятор 25 апреля принял решение № 128-рш о применении к ОДО Страховая компания Гамайун меры влияния в виде аннулирования лицензий с последующим обращением в суд с заявлением об открытии ликвидационной процедуры.

Как сообщают в НБУ, соответствующее решение было принято в связи с отказом общества в проведении проверки.

"Национальный банк в декабре 2023 - январе 2024 пытался провести плановую инспекционную проверку этой страховой компании. Специалисты департамента инспектирования НБУ зафиксировали факт отказа СК от проведения проверки", - подчеркивают в НБУ.

Кроме того, страховщик не обеспечил предоставление информации, объяснений, документов по предмету проверки. Это сделало невозможным осуществление Национальным банком плановой инспекционной проверки ОДО “СК “Гамайун”.

В НБУ напоминают, что отказ небанковского финансового учреждения в проведении проверки, в частности непредоставление документов, информации о предмете проверки, является основанием для применения меры воздействия в виде отзыва (аннулирования) лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Решение о применении меры воздействия вступает в силу с 26 мая.

Напомним, ранее Национальный банк Украины решил аннулировать лицензии и обратиться в суд с заявлением об открытии ликвидационной процедуры ОДО "Страховая компания "Премьер Гарант Профи".

НБУ планирует обновить требования к страховщикам

Национальный банк Украины разработал и выносит на публичное обсуждение документ, устанавливающий критерии для страховых компаний-нерезидентов, желающих проводить страховую деятельность в Украине.

Этот документ был создан для того, чтобы претворить в жизнь требования закона Украины "О страховании". Он предполагает, что финучреждение:

Будет иметь рейтинг финансовой надежности (стабильности) на уровне не ниже инвестиционного, присвоенного международным рейтинговым агентством. Это "В+" (AM Best, США), Baa3 (Moody's Investors Service, США), "BBB-" (Standard & Poor's, США), "BBB-" (Fitch Ratings, Великобритания).

Заниматься перестраховочной деятельностью без необходимости соответствовать указанным критериям рейтинга, если компания отвечает определенным требованиям закона о страховании и имеет не менее трех лет опыта в сфере страхования (перестрахования).

Добавим, что 16 февраля НБУ внедрил дополнительные требования к деятельности страховщиков, кредитных союзов, а также поставщиков финансовых услуг, торгующих наличной валютой. В частности, страховщикам устанавливаются дополнительные ограничения на отдельные виды приемлемых активов, учитываемые для выполнения нормативов.