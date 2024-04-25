НБУ обновил порядок контроля за соблюдением санкций банками

Национальный банк Украины обновил порядок осуществления безвыездного надзора, выездных проверок банков и небанковских учреждений по финансовому мониторингу, валютному и санкционному законодательству.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что изменения будут предусматривать:

внедрение новых инструментов надзора – использование при выездных проверках удаленного доступа, проверочной операции, фото-/видеофиксации членами инспекционной группы фактов, которые могут свидетельствовать о нарушении требований законодательства;

совершенствование порядка проведения встреч с участием Национального банка и представителей банков/небанковских учреждений при осуществлении выездных проверок/безвыездного надзора. Предусмотрена возможность проводить встречи с помощью видеосвязи;

приоритетность использования электронных документов при информационном обмене при осуществлении надзорных действий;

актуализацию типовых форм ответов, которые банк и небанковское учреждение обязаны предоставлять по запросу Национального банка для выездной проверки, и их автоматизацию. Банки и небанковские учреждения будут иметь дополнительное время – три месяца – для автоматизации формирования таких типовых форм ответов.

В Нацбанке сообщают, что такой подход будет способствовать уменьшению нагрузки на банки и небанковские учреждения при осуществлении Национальным банком надзора, обеспечении реализации концепции paperless.

Кроме того, НБУ актуализировал ряд норм по безвыездному надзору и выездным проверкам банков и небанковских учреждений с учетом практики, которая была наработана во время работы в условиях карантинных мер и военного положения.

Указанные изменения предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины от 04 апреля 2024 года № 37 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по надзору", которое вступает в силу с 25 апреля 2024 года.

Нацбанк также внес изменения в части осуществления надзора в постановление Правления Национального банка Украины от 25 марта 2022 г. № 60 "Об особенностях выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций) в течение действия военного положения".

Этими изменениями, в частности, предусмотрено:

определение лица, уполномоченного представлять интересы банка/небанковского учреждения на время проведения выездной проверки, и его обязанностей;

возможность избрания банком/небанковским учреждением адреса местонахождения, по которому будет проводиться выездная проверка (по письменному обращению банка/небанковского учреждения или по запросу Национального банка).

Также детализирован порядок действий банков/небанковских учреждений при осуществлении идентификации, верификации физических лиц и актуализации данных о клиентах.

Указанные изменения предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины от 23 апреля 2024 г. № 47 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года № 60", которое вступает в силу 25 апреля 2024 года.

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