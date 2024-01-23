Нацбанк Украины обновил порядок лицензирования инкассаторских компаний

Национальный банк Украины обновил порядок лицензирования юридических лиц, которые намерены осуществлять деятельность по инкассации средств, перевозке валютных и других ценностей, обработке и хранению наличных денег.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что это обусловлено вступившими в силу изменениями в законодательстве с 01 января 2024 года. Так, теперь компании на основании лицензии Национального банка на осуществление операций с наличными имеют право осуществлять следующие виды деятельности:

1) инкассация средств, перевозка валютных и других ценностей;

2) обработка и хранение наличных денег. Компания имеет право осуществлять любой из указанных видов деятельности или оба одновременно в соответствии с представленными документами.

Кроме того, регулятор в частности:

ужесточил требования к финансовому состоянию компании, которая планирует осуществлять деятельность в пределах, предусмотренных лицензией;

расширил требования к безупречной деловой репутации компании, ее руководителей, владельцев существенного участия, главного бухгалтера, руководителей подразделений инкассации и обработки и хранения наличных денег;

установил порядок выдачи лицензии на осуществление сделок с наличными, остановку, возобновление и отзыв такой лицензии, а также порядок предоставления, остановки, обновления, прекращения вида деятельности по инкассации средств, перевозки валютных и других ценностей и/или обработки и хранения наличных;

предусмотрел упрощенный порядок переоформления лицензий юридическим лицам, которые по состоянию на 01 января 2024 года осуществляли инкассацию средств, перевозку валютных и других ценностей, обработку и хранение наличных.

В пресс-службе сообщили, что соответствующее постановление правления Нацбанка №10 от 18 января вступает в силу 23 января.