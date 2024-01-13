В Нацбанке допустили возможность удешевления кредитов

Кредиты в Украине еще могут подешеветь после понижения учетной ставки с 16% до 15% годовых. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук в интервью "Интерфакс-Украина".

На вопрос о том, имеют ли депозитные и кредитные ставки потенциал для снижения, чиновник ответил: "Вероятно, да".

В то же время он добавил, что существенного снижения ставок по депозитам не ожидается, учитывая стимулы, которые предоставляются банкам с помощью трехмесячных депозитных сертификатов.

"По кредитам ставки в большей степени зависят от ситуации с рисками у заемщиков, и если говорить о корпоративном секторе, то мы видим, что ситуация с кредитоспособностью заемщиков улучшается. Об этом свидетельствует и динамика неработающих кредитов, и эффективность государственных программ поддержки кредитования, поэтому надеемся, что еще определенное снижение кредитных ставок за счет премии за риск вполне возможно", – высказался Николайчук.

Он отметил, что Нацбанк разрабатывает стратегию развития кредитования. Значительная часть мер в ее рамках должна быть нацелена на то, чтобы существенно уменьшить премию за риск в кредитных ставках, особенно для корпоративного сектора.

Учетная ставка: решение НБУ

Нацбанк принял решение понизить учетную ставку в середине декабря 2023 года. Такой шаги объяснили рядом тенденций:

успешной адаптацией валютного рынка к новому курсовому режиму;

дальнейшим понижением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий;

сохранением привлекательности сбережений в гривне.

Члены комитета по монетарной политике Нацбанка обращали внимание, что для поддержания курсовой устойчивости и умеренной инфляции необходимо и дальше обеспечивать сравнительно высокую привлекательность гривневых инструментов для сбережений. Поэтому пространство для дальнейшей корректировки учетной ставки незначительно – как отмечали в НБУ, в течение 2024 года речь может идти о снижении на 1-2 процентных пункта.