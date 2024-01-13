У Нацбанку припустили можливість здешевлення кредитів

Кредити в Україні ще можуть подешевшати після зниження облікової ставки з 16% до 15% річних. Про це заявив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук в інтервʼю "Інтерфакс-Україна".

На питання про те, чи мають депозитні й кредитні ставки потенціал для зниження, чиновник відповів: "Вірогідно, так".

Водночас він додав, що суттєвого зниження ставок за депозитами не очікується, враховуючи стимули, які надаються банкам за допомогою тримісячних депозитних сертифікатів.

"По кредитам ставки більшою мірою залежать від ситуації з ризиками в позичальників, і якщо говорити про корпоративний сектор, то ми бачимо, що ситуація з кредитоспроможністю позичальників покращується. Про це свідчить і динаміка непрацюючих кредитів, і ефективність державних програм підтримки кредитування, тому маємо надію, що ще певне зниження кредитних ставок за рахунок премії за ризик цілком можливо", – висловився Ніколайчук.

Він зазначив, що Нацбанк розробляє стратегію розвитку кредитування. Значна частина заходів у її рамках мають бути націлені на те, щоб суттєво зменшити премію за ризик в кредитних ставках, особливо для корпоративного сектору.

Облікова ставка: рішення НБУ

Нацбанк ухвалив рішення знизити облікову ставку в середині грудня 2023 року. Такий крок пояснили низкою тенденцій:

успішною адаптацією валютного ринку до нового курсового режиму;

подальшим зниженням інфляції та поліпшенням інфляційних очікувань;

збереженням привабливості заощаджень у гривні.

Члени комітету з монетарної політики Нацбанку звертали увагу, що для підтримання курсової стійкості та помірної інфляції необхідно й надалі забезпечувати порівняно високу привабливість гривневих інструментів для заощаджень. Тому простір для подальшого коригування облікової ставки є незначним – як вказували в НБУ, протягом 2024 року може йтися про зниження на 1-2 відсоткові пункти.