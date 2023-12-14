НБУ знизив облікову ставку до 15%

Національний банк України (НБУ) з 15 грудня 2023 року ухвалив рішення знизити облікову ставку з 16,0% до 15,0% річних . Таким чином, НБУ продовжив цикл зниження облікової ставки, розпочатий у липні.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що таке рішення регулятора враховує такі тенденції:

успішна адаптація валютного ринку до нового курсового режиму;

подальше зниження інфляції та поліпшення інфляційних очікувань;

збереження привабливості заощаджень у гривні.

"Інфляція в листопаді знизилася до 5,1%, навіть дещо швидше, ніж очікувалося. Цьому сприяли як гарні врожаї, так і загальне поліпшення очікувань на тлі міцнішого курсу гривні", - зауважують в НБУ.

Як наголошують у фінустанові, валютний ринок залишався стійким після переходу до режиму керованої гнучкості курсу.

"НБУ щоденно компенсує структурний дефіцит валюти, а курс коливається в обидва боки під впливом змін у балансі попиту та пропозиції. Рівень міжнародних резервів є достатнім для підтримання курсової стійкості", - підкреслюють в НБУ.

За даними регулятора, ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни.

"Частково реалізувався ризик у частині строків надходження міжнародної допомоги. Однак НБУ очікує на відновлення ритмічності зовнішнього фінансування найближчим часом. Фундаментом для цього, в тому числі, є успішне завершення другого перегляду Програми фінансування МВФ", - констатують у фінустанові.

Крім того, НБУ враховує у своєму рішенні високу адаптивність українського бізнесу та громадян до викликів воєнного часу. Завдяки цьому негативні ефекти від реалізації окремих ризиків нівелюються. Наприклад, швидке нарощування експорту новим морським коридором вже значною мірою компенсувало зупинення "зернового коридору".

"Зниження облікової ставки не несе ризиків для привабливості заощаджень у гривні, ураховуючи зниження інфляції та поліпшення інфляційних очікувань. Гривневі депозити та ОВДП забезпечують захист від інфляційного знецінення", - підкреслили в НБУ.

Там додали, що регулятор готовий гнучко адаптувати процентну політику, враховуючи зміни в балансі ризиків для курсової стійкості та інфляції.

Нагадаємо, що ще на початку червня 2022 року Нацбанк, з огляду на екстрену ситуацію, стрімко підняв облікову ставку з 10% до 25%. Ставка у 25% протрималася з того часу аж до кінця липня цього року. Однак 27 липня НБУ повідомив про її скорочення до 22%.

А вже 14 вересня облікову ставку знизили з 22% до 20%. Такому рішенню посприяло стрімке сповільнення інфляції та доволі стійка ситуація на валютному ринку, що й уможливило продовження циклу зниження ключової ставки. З 27 жовтня НБУ встановив облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт.

ДОВІДКА:

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Савка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.