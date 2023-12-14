Чисті міжнародні резерви НБУ у листопаді впали на 1,4% і тепер становлять $27,2 млрд

У порівнянні з жовтнем 2023 року чисті міжнародні резерви Національного банку України зменшилися на 1,4% і тепер складають $27,166 млрд.

Про це стало відомо з даних на сайті Нацбанку.

З початку 2023 року чисті міжнародні резерви зросли на 48,3% з $18,322 млрд.

Якщо говорити про офіційні резервні активи НБУ, то у листопаді-2023 вони зменшилися на 0,5% до $38,785 млрд, а з початку 2023 року виросли на 36,1% з $28,494 млрд.

Валові резервні зобов'язання при цьому в листопаді зросли на 1,7% до $11,619 млрд, а з початку року показали збільшення на 14,2% з $10,173 млрд.

Нагадаємо, протягом 2022 року чисті резерви зменшилися на 11,8% із $20,767 млрд, тоді як у період з 2019 по 2021 роки спостерігалося їх зростання.

Так, у 2019 році чисті резерви зросли на 63,8% з $9,644 млрд, у 2020 - на 14,5% з $15,785 млрд, а у 2021 році чисті міжнародні резерви НБУ зросли на 14,6% з $18,144 млрд до $20,765 млрд.

Діяльність Національного банку України на валютному ринку України

Протягом листопаду 2023 року характер динаміки міжнародних резервів залежав від кількох факторів. За цей період Нацбанк продав на валютному ринку $2 456,6 млн та викупив назад $3,7 млн. Чистий обсяг продажу валюти НБУ склав $2 452,9 млн, зменшившись у 1,4 рази порівняно з жовтнем.

Інтервенції НБУ в листопаді також були меншими майже на 10%, порівняно з вереснем 2023 року, що свідчить про успішну адаптацію ринку до нового режиму керованої гнучкості валютного курсу.