Чистые международные резервы НБУ в ноябре упали на 1,4% и теперь составляют $27,2 млрд

По сравнению с октябрем 2023 чистые международные резервы Национального банка Украины уменьшились на 1,4% и теперь составляют $27,166 млрд.

Об этом стало известно из данных на сайте Нацбанка.

С начала 2023 года чистые международные резервы выросли на 48,3% с $18,322 млрд.

Если говорить об официальных резервных активах НБУ, то в ноябре-2023 они уменьшились на 0,5% до $38,785 млрд, а с начала 2023 года выросли на 36,1% с $28,494 млрд.

Валовые резервные обязательства при этом в ноябре выросли на 1,7% до $11,619 млрд, а с начала года показали увеличение на 14,2% с $10,173 млрд.

Напомним, в 2022 году чистые резервы уменьшились на 11,8% с $20,767 млрд, тогда как в период с 2019 по 2021 годы наблюдался их рост.

Так, в 2019 году чистые резервы выросли на 63,8% с $9,644 млрд, в 2020 – на 14,5% с $15,785 млрд, а в 2021 году чистые международные резервы НБУ выросли на 14,6% с $18,144 млрд до $20,765 млрд.

Деятельность Национального банка Украины на валютном рынке Украины

В ноябре 2023 года характер динамики международных резервов зависел от нескольких факторов. За этот период Нацбанк продал на валютном рынке $2 456,6 млн и выкупил назад $3,7 млн. Чистый объем продаж валюты НБУ составил $2 452,9 млн, уменьшившись в 1,4 раза по сравнению с октябрем.

Интервенции НБУ в ноябре также были меньше почти на 10% по сравнению с сентябрем 2023 года, что свидетельствует об успешной адаптации рынка к новому режиму управляемой гибкости валютного курса.