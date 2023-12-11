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Куда идет гривна. Курс должен быть стабильным, но находится в ожидании праздников
На прошлой неделе официальный курс НБУ несколько вырос. В понедельник, 4 декабря нацвалюта стоила 36,46 грн/$, а в воскресенье, 10 декабря, она дошла до отметки в 36,67 грн/$. На наличном рынке курс находился в коридоре 36,8–37,40 грн/$.
- Как менялся курс гривны на неделе с 4 по 10 декабря
- Что влияло на курс гривны на неделе с 4 по 10 декабря
- Что ждет курс гривни на неделе с 11 по 17 декабря
- Какие события будут влиять на гривну на неделе с 11 по 17 декабря
- Что будет ждать курс гривны до конца декабря
Как менялся курс гривны на неделе с 4 по 10 декабря
Нацвалюта традиционно оставалась стабильной благодаря интервенциям НБУ. На прошлой неделе регулятор:
- купил $1,99 млн.
- продал $546 млн.
То есть, в разрезе недели золото-валютные резервы НБУ снизились на $544 млн.
В этот период, согласно данным "Укрдилинг", на межбанковском рынке курс менялся следующим образом:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- 4 декабря доллар можно было купить-продать за 36,57–36,59 грн/$.
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8 декабря доллар торговался на уровне 36,76-36,78 грн/$.
Это означает, что на прошлой неделе курс вырос на 19 коп.
Между тем, по данным портала finfnce.ua, на наличном рынке ситуация была следующей:
- 4 декабря украинцы могли купить или продать доллары в коридоре 36,80-37,39 грн/$.
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8 декабря эта динамика выросла до уровня 36,86-37,40 грн/$.
То есть, за прошлую неделю курс вырос на 6 коп.
Что влияло на курс гривны на неделе с 4 по 10 декабря
Аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак объясняет в комментарии Delo.ua, что на прошлой неделе на валютном рынке Украины ускорился процесс сближения, то есть банковские курсы стали ближе к значениям НБУ.
"Официальный курс доллара США вырос на 0,5% - до 36,67 грн. Средняя стоимость американской валюты в банках Украины увеличилась лишь на 0,1% - до 37,45 грн. С курсом евро тоже. По НБУ евро подешевело на 0,1% – до 39,60 грн, а в банках европейская валюта стала стоить дешевле на 0,3%, – 40,60 грн", – говорит эксперт.
По его словам, на эту динамику в начале декабря повлияло несколько внутренних событий.
Первая. Резервы Украины снизились четвертый месяц подряд, однако темпы негативной тенденции стали меньше - 1,8% в октябре ($38,97 млрд) и 0,5% в ноябре ($38,78 млрд).
"Этот тренд стал возможным благодаря выделенной помощи стран-партнеров Украины. Валютные интервенции НБУ в ноябре на уровне $2,45 млрд снизили международные резервы страны до $36,5 млрд", - объясняет Орыщак.
Вторая. Что касается статистики по инфляции в Украине, здесь был настоящий сюрприз. Ожидалось, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в ноябре закончит дезинфляционный тренд, но он продолжился. ИПЦ в годовом выражении 5,1% против 5,3% в октябре.
"НБУ это дает возможность еще для одного смелого понижения процентной ставки", - говорит Орыщак.
Что ждет курс гривни на неделе с 11 по 17 декабря
Как рассказывает Delo.ua начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой, на следующей неделе глобальных курсовых изменений не должно произойти. В частности, вполне вероятно, что коридор колебаний будет:
- на межбанке - в пределах 36,4-37 грн/$ и 39-40 грн/€,
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на наличном рынке – 36,8-37,5 грн/$ и 39-41 грн/€.
"Единственным отличием от ситуации на прошлой неделе может стать "сезонное" увеличение предложения на наличном рынке, как собственно это происходит ежегодно в канун больших праздников", - объясняет банкир.
То есть, по мнению Лесового, валютные тренды будут зависеть от следующих факторов:
- На межбанке будет действовать режим "управляемой гибкости", предусматривающий свободное курсообразование, но с периодическим регулированием НБУ уровня спроса и предложения, измеряемого объемами валютных интервенций.
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Наличный рынок при формировании курсов будет ориентироваться прежде всего на курсовые показатели межбанка.
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Отмена валютных ограничений на наличном рынке фактически объединила курсы банков и обменных пунктов, усилив конкуренцию, что положительно скажется на курсе.
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Ожидается, что изменения курсов будут частыми и разновекторными, однако их амплитуда не выйдет за пределы курсовых коридоров, то есть не следует ожидать каких-либо стремительных взлетов или падений.
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В преддверии праздников ожидается, что предложение на наличном рынке может возрасти в пределах 10-15%, что также повлияет на текущие курсы.
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Разница между безналичным и наличным курсами будет оставаться минимальной, можно даже сказать "копеечной": на уровне 0,2-0,3 грн.
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Разница между курсами покупки и продажи на межбанке не превысит 0,1 грн, а на наличном рынке – 0,2 грн. Текущие колебания будут в пределах 0,2 грн на межбанке и 0,3 грн на наличном рынке.
Какие события будут влиять на гривну на неделе с 11 по 17 декабря
На этой неделе внутренних событий будет еще больше, обращает внимание Максим Орыщак. В частности:
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В понедельник, 11 декабря, выйдут данные по ВВП Украины за третий квартал. Темпы роста украинской экономики могли замедлиться с 19,5% до 11% г/г. Это плохо для гривны.
- В среду, 13 декабря, внимание будет приковано к итогам заседания НБУ. Регулятор, скорее всего, снизит процентную ставку с 16 до 14-15%. Кроме того, интересны сигналы о будущих действиях по ставке.
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В пятницу, 15 декабря, выйдут данные по внешней торговле Украины за октябрь. Ожидается, что дефицит торгового баланса мог вырасти с $2,73 млрд. до $2,80 млрд. Для гривни это плохо.
Кроме внутренних инвесторы будут следить и за внешними событиями, отмечает Орыщак. Среди них:
- Во вторник, 12 декабря, в США представят ноябрьскую статистику по инфляции. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в годовом выражении должен снизиться с 3,2% до 3,1%. Для доллара США это повод для слабости.
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В среду, 13 декабря, будут опубликованы итоги заседания ФРС. Учетная ставка должна остаться на уровне 5,50%, вероятность 97%.
"Но рынки больше интересуют комментарии по поводу заседания в марте. Вероятность первого снижения на мартовском заседании оценивается в 55%. Если глава ФРС просигналит о правильности такой оценки, доллар США снизится", - объясняет эксперт.
Как результат, на неделе с 11 по 17 декабря национальная и американская валюты могут получить ряд негативных новостей: "Но для гривны такие факторы будут заблокированы интервенциями НБУ, а для доллара США - нет. Значит, гривна должна быть сильнее доллара США, но слабее за евро, где такого негатива не будет", – считает Максим Орыщак.
По его мнению, официальный курс НБУ может быть таким:
- для доллара США – останется около 36,40-36,60 грн/$,
- для евро – вырастет до 39,80 грн/€.
А на наличном рынке должна быть такая динамика:
- в банках страны средняя стоимость американской валюты может двигаться к нижней границе диапазона 37,20-37,60 грн/$.
- средняя стоимость евро может остаться в диапазоне 40,50–40,90 грн/€.
Что будет ждать курс гривны до конца декабря
Банкир Тарас Лесовой говорит, что дальнейшая ситуация на рынке в разрезе двух недель будет зависеть от ряда факторов:
- Объемы будущей макрофинансовой поддержки Украины на 2024 год, в частности, ожидаемое решение о предоставлении помощи от США.
- Ситуация с экспортом: решение проблемы блокирования границы польскими перевозчиками.
- Ситуация на фронте и противодействие враждебным обстрелам объектов критической инфраструктуры.
- Планы и тактики регулятора в межбанке. Главным образом речь идет об объемах интервенций, которые могут и дальше утолять спрос, если его уровень будет намного выше предложения.
"Таким образом, валютный рынок будет достаточно стабильным, хоть и с достаточно подвижными изменениями. Возможно ситуативное снижение наличного курса с последующим вектором к курсу межбанка. Однако пока к этому следует отнестись с определенной предосторожностью, ведь это может оказаться сугубо "тенденцией на праздники", – считает эксперт.