В 2025 году украинские банки должны открыть свои API - Алексей Шабан, НБУ

В августе 2025 года финучреждения откроют свою API, чтобы все игроки рынка со своими решениями, которые интересны потребителям, могли присоединиться к любому банку, рассказал заместитель председателя правления НБУ Алексей Шабан во время Digital Banking Conference. Больше о том, какие актуальные тренды проходят в цифровом банкинге, Delo.ua рассказывает в статье "Digital banking 2024. Как цифровые банки планируют развивать сервисы будущего".

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В настоящее время Национальный банк Украины активно работает над темой открытого банкинга. Этот шаг приблизит отрасль к открытым финансам.

"Наше видение таково: открытый банкинг - это один из шагов к открытым финансам. Что сейчас происходит? Законом "О платежных услугах" предусмотрено, что с 1 августа 2025 года все банки должны открыть свои API. Это нужно, чтобы все игроки рынка могли со своим решением, интересным для потребителя, присоединиться к любому банку. Поэтому стандарты открытия API для всех банков должны быть одинаковыми", – рассказал заместитель председателя правления НБУ Алексей Шабан во время Digital Banking Conference.

Чтобы такие изменения можно было реализовать в Украине, регулятор взял за основу опыт Berlin Group и других европейских стран. Ранее в Европе открытие могло происходить сверху или рынок сам самоорганизовывался, отмечает Шабан.

"Мы пошли по этому же пути. Но этот опыт оптимизируем для украинского рынка. Нашей дорожной картой предусмотрено, что Национальный банк устанавливает определенные рамки, далее участники рынка - банки - работают и договариваются о стандартах открытых API", - продолжает Шабан.

По его словам, речь идет не только о технической спецификации. В том числе на безвозмездной основе должен открываться и минимальный набор так называемых базовых API. Все остальное, дополнительное – это будут коммерческие API. Они тоже потом будут стандартизироваться, но банки могут за это брать деньги.

"Все равно определенный набор информации должен открываться на безвозмездной основе со стороны банков. Это будет стандартизировано", - акцентирует Шабан.

Со своей стороны, НБУ должен утвердить эти спецификации. Но регулятор утвердит консенсус, который банки между собой достигнут.

"Мы считаем, что этот процесс должен состояться где-то весной 2024 года. Тогда у банков будет время, где-то год-полтора, чтобы успеть открыть API в определенный законом срок", - объясняет банкир.

Шабан уверен, что в августе 2025 года украинские банки смогут открыть доступ как к информации на счетах, а также для инициирования транзакций.

Но надо помнить, что:

1) Разрешение на получение такого доступа к счету дает только владелец счета, то есть клиент.

2) Получить такой доступ смогут только участники платежного рынка, которые пройдут определенную необходимую авторизацию - либо для доступа к информации по счету либо для инициирования платежной операции.

"Пока это главные ожидаемые изменения в направлении открытых финансов, но такие изменения будут происходить и дальше", - говорит Шабан.

Какие изменения требует финтех в рамках евроинтеграции

Украинский digital banking должен учитывать тот факт, что Украина идет в направлении членства в ЕС. Так что все игроки в этой области уже сейчас должны ориентироваться на европейское законодательство, считает директор по инновациям NovaPay Алексей Рубан. Это важно, поскольку в будущем границы с Европой будут исчезать, услуги цифрового банкинга станут более востребованы, если учитывать шесть миллионов уехавших за границу украинцев после 24 февраля. К этим евроинтеграционным изменениям сектор digital banking должен готовиться заранее.

"Это будет для нас большой челлендж. Речь идет об адаптации технологии, методологии, финансовом мониторинге и т.д. Но этот путь предстоит пройти", - считает Рубан.

Больше о том, какие актуальные тренды проходят в цифровом банкинге, читайте в статье "Digital banking 2024. Как цифровые банки планируют развивать сервисы будущего".