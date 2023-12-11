Куди йде гривня. Курс має бути стабільним, але знаходиться в очікуванні свят

На минулому тижні офіційний курс НБУ дещо зріс. В понеділок, 4-го грудня нацвалюта коштувала 36,46 грн/$, а в неділю, 10-го грудня, вона дійшла до відмітки в 36,67 грн/$. На готівковому ринку курс знаходився в коридорі 36,8-37,40 грн/$.

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Як змінювався курс гривні на тижні з 4 по 10 грудня

Нацвалюта традиційно залишалася стабільною завдяки інтервенціям НБУ. На минулому тижні регулятор:

купив $1,99 млн.

продав $546 млн.

Тобто, в розрізі тижня золото-валютні резерви НБУ зменшились на $544 млн.

В цей період, згідно з даними "Укрдилинг", на міжбанківському ринку курс змінювався таким чином:

4 грудня долар можна було купити-продати за 36,57-36,59 грн/$.

8 грудня бакс торгувався на рівні 36,76-36,78 грн/$.



Це значить, що на минулому тижні курс зріс на 19 коп.

Тим часом, за даними порталу finfnce.ua, на готівковому ринку ситуація була наступною:

4 грудня українці могли купити чи продати долари в коридорі 36,80-37,39 грн/$.

8 грудня ця динаміка зросла до рівня 36,86-37,40 грн/$.



Тобто, за минулий тиждень курс виріс на 6 коп.

Що впливало на курс гривні на тижні з 4 до 10 грудня

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак пояснює в коментарі Delo.ua, що минулого тижня на валютному ринку України прискорився процес зближення, тобто, банківські курси стали ближчими до значень НБУ.

"Офіційний курс долара США зріс на 0,5% - до 36,67 грн. Середня вартість американської валюти в банках України збільшилася лише на 0,1% - до 37,45 грн. З курсом євро те саме. По НБУ євро подешевшало на 0,1% - до 39,60 грн, а в банках європейська валюта стала коштувати дешевше на 0,3%, - 40,60 грн", - говорить експерт.

За його словами, на цю динаміку на початку грудні вплинуло декілька внутрішніх подій.

Перша. Резерви України знизилися четвертий місяць поспіль, проте темпи негативної тенденції стали меншими - 1,8% у жовтні ($38,97 млрд) та 0,5% у листопаді ($38,78 млрд).

"Цей тренд став можливим завдяки виділеній допомозі країн-партнерів України. Валютні інтервенції НБУ у листопаді на рівні $2,45 млрд. зменшили міжнародні резерви країни до $36,5 млрд", - пояснює Орищак.

Друга. Щодо статистики щодо інфляції в Україні, тут був справжній сюрприз. Очікувалося, що індекс споживчих цін (ІСЦ) у листопаді закінчить дезінфляційний тренд, але він продовжився. ІСЦ у річному вираженні 5,1% проти 5,3% у жовтні.

"НБУ це дає можливість ще для одного сміливого зниження процентної ставки", - говорить Орищак.

Що чекає на курс гривні на тижні з 11 до 17 грудня

Як розповідає Delo.ua начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий, наступного тижня глобальних курсових змін не має статися. Зокрема, цілком ймовірно, що коридор коливань буде:

на міжбанку - в межах 36,4-37 грн/$ та 39-40 грн/€,

на готівковому ринку - 36,8-37,5 грн/$ та 39-41 грн/€.



"Єдиною відмінністю від ситуації минулого тижня може стати "сезонне" збільшення пропозиції на готівковому ринку, як власне це відбувається щороку напередодні великих свят", - пояснює банкір.

Тобто, на думку Лєсового, валютні тренди будуть залежати від таких факторів:

На міжбанку діятиме режим "керованої гнучкості", що передбачає вільне курсоутворення, але з періодичним регулюванням НБУ рівня попиту і пропозиції, що вимірюватиметься обсягами валютних інтервенцій.

Готівковий ринок при формуванні курсів орієнтуватиметься, перш за все, на курсові показники міжбанку.



Скасування валютних обмежень на готівковому ринку фактично об’єднало курси банків і обмінних пунктів, посиливши конкуренцію, що позитивно позначиться на курсі.



Очікується, що зміни курсів будуть частими та різновекторними, однак їхня амплітуда не вийде за межі курсових коридорів, тобто, не слід чекати якихось стрімких злетів чи падінь.



Напередодні свят очікується, що пропозиція на готівковому ринку може зрости в межах 10-15%, що також вплине на поточні курси.



Різниця між безготівковим і готівковим курсами залишатиметься мінімальною, можна навіть сказати "копійчаною": на рівні 0,2-0,3 грн.



Різниця між курсами покупки та продажу на міжбанку не перевищить 0,1 грн, а на готівковому ринку - 0,2 грн. Поточні ж коливання будуть в межах 0,2 грн на міжбанку та 0,3 грн на готівковому ринку.



Які події впливатимуть на гривні на тижні з 11 до 17 грудня

Цього тижня внутрішніх подій буде ще більше, звертає увагу Максим Орищак. Зокрема:

У понеділок, 11 декабря, вийдуть дані щодо ВВП України за третій квартал. Темпи зростання української економіки могли сповільнитися з 19,5% до 11% р/р. Це погано для гривні.



У середу, 13 грудня, увага буде прикута до підсумків засідання НБУ. Регулятор, швидше за все, знизить процентну ставку з 16% до 14-15%. Крім того, цікаві сигнали про майбутні дії за ставкою.

У п'ятницю, 15 грудня, вийдуть дані щодо зовнішньої торгівлі України за жовтень. Очікується, що дефіцит торговельного балансу міг зрости з $2,73 млрд до $2,80 млрд. Для гривні це погано.



Окрім внутрішніх подій, інвестори стежитимуть й за зовнішніми подіями, наголошує Орищак. Серед них:

У вівторок, 12 грудня, у США представлять листопадову статистику щодо інфляції. Індекс споживчих цін (ІСЦ) у річному вираженні має знизитися з 3,2% до 3,1%. Для долара США це привід для слабкості.

У середу, 13 грудня, буде опубліковано підсумки засідання ФРС. Облікова ставка має залишитися на рівні 5,50%, ймовірність цього 97%.



"Але ринки більше цікавлять коментарі щодо засідання у березні. Ймовірність першого зниження на березневому засіданні оцінюється у 55%. Якщо голова ФРС просигналить про правильність такої оцінки, долар США знизиться", - пояснює експерт.

Як результат, на тижні з 11 до 17 грудня національна та американська валюти можуть отримати низку негативних новин: "Але для гривні такі фактори будуть заблоковані інтервенціями НБУ, а для долара США - ні. Значить, гривня має бути сильнішою за долар США, але слабший за євро, де такого негативу не буде", - вважає Максим Орищак.

На його думку, офіційний курс НБУ може бути такий:

для долара США - залишиться близько 36,40-36,60 грн/$,

для євро - зросте до 39,80 грн/€.

А на готівковому ринку має бути така динаміка:

у банках країни середня вартість американської валюти може рухатися до нижньої межі діапазону 37,20-37,60 грн/$.

середня вартість євро може залишитися в діапазоні 40,50-40,90 грн/€.

Що чекатиме на курс гривні до кінця грудня

Банкір Тарас Лєсовий говорить, що подальша ситуація на ринку в розрізі двох тижнів залежатиме від низки факторів:

Обсяги майбутньої макрофінансової підтримки України на 2024 рік, зокрема очікуване рішення про надання допомоги від США.

Ситуація з експортом: розв'язання проблеми блокування кордону польськими перевізниками.

Ситуація на фронті та протидія ворожим обстрілам об’єктів критичної інфраструктури.

Плани і тактики регулятора на міжбанку. Головним чином мова йде про обсяги інтервенцій, які можуть і надалі тамувати попит, якщо його рівень буде набагато вищим за пропозицію.