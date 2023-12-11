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Куди йде гривня. Курс має бути стабільним, але знаходиться в очікуванні свят
На минулому тижні офіційний курс НБУ дещо зріс. В понеділок, 4-го грудня нацвалюта коштувала 36,46 грн/$, а в неділю, 10-го грудня, вона дійшла до відмітки в 36,67 грн/$. На готівковому ринку курс знаходився в коридорі 36,8-37,40 грн/$.
- Як змінювався курс гривні на тижні з 4 по 10 грудня
- Що впливало на курс гривні на тижні з 4 до 10 грудня
- Що чекає на курс гривні на тижні з 11 до 17 грудня
- Які події впливатимуть на гривні на тижні з 11 до 17 грудня
- Що чекатиме на курс гривні до кінця грудня
Як змінювався курс гривні на тижні з 4 по 10 грудня
Нацвалюта традиційно залишалася стабільною завдяки інтервенціям НБУ. На минулому тижні регулятор:
- купив $1,99 млн.
- продав $546 млн.
Тобто, в розрізі тижня золото-валютні резерви НБУ зменшились на $544 млн.
В цей період, згідно з даними "Укрдилинг", на міжбанківському ринку курс змінювався таким чином:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- 4 грудня долар можна було купити-продати за 36,57-36,59 грн/$.
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8 грудня бакс торгувався на рівні 36,76-36,78 грн/$.
Це значить, що на минулому тижні курс зріс на 19 коп.
Тим часом, за даними порталу finfnce.ua, на готівковому ринку ситуація була наступною:
- 4 грудня українці могли купити чи продати долари в коридорі 36,80-37,39 грн/$.
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8 грудня ця динаміка зросла до рівня 36,86-37,40 грн/$.
Тобто, за минулий тиждень курс виріс на 6 коп.
Що впливало на курс гривні на тижні з 4 до 10 грудня
Аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак пояснює в коментарі Delo.ua, що минулого тижня на валютному ринку України прискорився процес зближення, тобто, банківські курси стали ближчими до значень НБУ.
"Офіційний курс долара США зріс на 0,5% - до 36,67 грн. Середня вартість американської валюти в банках України збільшилася лише на 0,1% - до 37,45 грн. З курсом євро те саме. По НБУ євро подешевшало на 0,1% - до 39,60 грн, а в банках європейська валюта стала коштувати дешевше на 0,3%, - 40,60 грн", - говорить експерт.
За його словами, на цю динаміку на початку грудні вплинуло декілька внутрішніх подій.
Перша. Резерви України знизилися четвертий місяць поспіль, проте темпи негативної тенденції стали меншими - 1,8% у жовтні ($38,97 млрд) та 0,5% у листопаді ($38,78 млрд).
"Цей тренд став можливим завдяки виділеній допомозі країн-партнерів України. Валютні інтервенції НБУ у листопаді на рівні $2,45 млрд. зменшили міжнародні резерви країни до $36,5 млрд", - пояснює Орищак.
Друга. Щодо статистики щодо інфляції в Україні, тут був справжній сюрприз. Очікувалося, що індекс споживчих цін (ІСЦ) у листопаді закінчить дезінфляційний тренд, але він продовжився. ІСЦ у річному вираженні 5,1% проти 5,3% у жовтні.
"НБУ це дає можливість ще для одного сміливого зниження процентної ставки", - говорить Орищак.
Що чекає на курс гривні на тижні з 11 до 17 грудня
Як розповідає Delo.ua начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий, наступного тижня глобальних курсових змін не має статися. Зокрема, цілком ймовірно, що коридор коливань буде:
- на міжбанку - в межах 36,4-37 грн/$ та 39-40 грн/€,
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на готівковому ринку - 36,8-37,5 грн/$ та 39-41 грн/€.
"Єдиною відмінністю від ситуації минулого тижня може стати "сезонне" збільшення пропозиції на готівковому ринку, як власне це відбувається щороку напередодні великих свят", - пояснює банкір.
Тобто, на думку Лєсового, валютні тренди будуть залежати від таких факторів:
- На міжбанку діятиме режим "керованої гнучкості", що передбачає вільне курсоутворення, але з періодичним регулюванням НБУ рівня попиту і пропозиції, що вимірюватиметься обсягами валютних інтервенцій.
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Готівковий ринок при формуванні курсів орієнтуватиметься, перш за все, на курсові показники міжбанку.
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Скасування валютних обмежень на готівковому ринку фактично об’єднало курси банків і обмінних пунктів, посиливши конкуренцію, що позитивно позначиться на курсі.
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Очікується, що зміни курсів будуть частими та різновекторними, однак їхня амплітуда не вийде за межі курсових коридорів, тобто, не слід чекати якихось стрімких злетів чи падінь.
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Напередодні свят очікується, що пропозиція на готівковому ринку може зрости в межах 10-15%, що також вплине на поточні курси.
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Різниця між безготівковим і готівковим курсами залишатиметься мінімальною, можна навіть сказати "копійчаною": на рівні 0,2-0,3 грн.
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Різниця між курсами покупки та продажу на міжбанку не перевищить 0,1 грн, а на готівковому ринку - 0,2 грн. Поточні ж коливання будуть в межах 0,2 грн на міжбанку та 0,3 грн на готівковому ринку.
Які події впливатимуть на гривні на тижні з 11 до 17 грудня
Цього тижня внутрішніх подій буде ще більше, звертає увагу Максим Орищак. Зокрема:
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У понеділок, 11 декабря, вийдуть дані щодо ВВП України за третій квартал. Темпи зростання української економіки могли сповільнитися з 19,5% до 11% р/р. Це погано для гривні.
- У середу, 13 грудня, увага буде прикута до підсумків засідання НБУ. Регулятор, швидше за все, знизить процентну ставку з 16% до 14-15%. Крім того, цікаві сигнали про майбутні дії за ставкою.
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У п'ятницю, 15 грудня, вийдуть дані щодо зовнішньої торгівлі України за жовтень. Очікується, що дефіцит торговельного балансу міг зрости з $2,73 млрд до $2,80 млрд. Для гривні це погано.
Окрім внутрішніх подій, інвестори стежитимуть й за зовнішніми подіями, наголошує Орищак. Серед них:
- У вівторок, 12 грудня, у США представлять листопадову статистику щодо інфляції. Індекс споживчих цін (ІСЦ) у річному вираженні має знизитися з 3,2% до 3,1%. Для долара США це привід для слабкості.
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У середу, 13 грудня, буде опубліковано підсумки засідання ФРС. Облікова ставка має залишитися на рівні 5,50%, ймовірність цього 97%.
"Але ринки більше цікавлять коментарі щодо засідання у березні. Ймовірність першого зниження на березневому засіданні оцінюється у 55%. Якщо голова ФРС просигналить про правильність такої оцінки, долар США знизиться", - пояснює експерт.
Як результат, на тижні з 11 до 17 грудня національна та американська валюти можуть отримати низку негативних новин: "Але для гривні такі фактори будуть заблоковані інтервенціями НБУ, а для долара США - ні. Значить, гривня має бути сильнішою за долар США, але слабший за євро, де такого негативу не буде", - вважає Максим Орищак.
На його думку, офіційний курс НБУ може бути такий:
- для долара США - залишиться близько 36,40-36,60 грн/$,
- для євро - зросте до 39,80 грн/€.
А на готівковому ринку має бути така динаміка:
- у банках країни середня вартість американської валюти може рухатися до нижньої межі діапазону 37,20-37,60 грн/$.
- середня вартість євро може залишитися в діапазоні 40,50-40,90 грн/€.
Що чекатиме на курс гривні до кінця грудня
Банкір Тарас Лєсовий говорить, що подальша ситуація на ринку в розрізі двох тижнів залежатиме від низки факторів:
- Обсяги майбутньої макрофінансової підтримки України на 2024 рік, зокрема очікуване рішення про надання допомоги від США.
- Ситуація з експортом: розв'язання проблеми блокування кордону польськими перевізниками.
- Ситуація на фронті та протидія ворожим обстрілам об’єктів критичної інфраструктури.
- Плани і тактики регулятора на міжбанку. Головним чином мова йде про обсяги інтервенцій, які можуть і надалі тамувати попит, якщо його рівень буде набагато вищим за пропозицію.
"Таким чином, валютний ринок буде досить стабільним, хоч і з досить рухливими змінами. Можливе ситуативне зниження готівкового курсу з подальшим вектором до курсу міжбанку. Однак поки що до цього слід поставитися з певною засторогою, адже це може виявитися суто "тенденцією на свята", - вважає експерт.