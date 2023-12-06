Международные резервы Украины в ноябре снова сократились

На начало декабря 2023 года международные резервы Украины составляли 38 785,2 млн. долларов США. В ноябре этот показатель снизился на 0,5%. Действия Нацбанка, направленные на удержание устойчивости валютного курса и выравнивание долговых обязательств страны, были в значительной степени компенсированы поступлениями финансовых ресурсов от международных партнеров.

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Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Активность НБУ на валютном рынке Украины

Весь ноябрь 2023 характер динамики международных резервов определяли несколько факторов. За этот период НБУ продал на валютном рынке 2 456,6 млн долларов США и выкупил обратно 3,7 млн долларов США. Чистый объем продаж валюты НБУ составил 2 452,9 млн долларов США, уменьшившись в 1,4 раза по сравнению с октябрем.

Интервенции НБУ в ноябре также были меньше почти на 10% по сравнению с сентябрем, что свидетельствует об успешной адаптации рынка к новому режиму управляемой гибкости валютного курса.

Выплаты за обслуживание государственного долга

На валютные счета правительства в НБУ поступило 2 328,7 млн. долларов США, из которых наибольший объем приходится на макрофинансовую помощь от ЕС (1 635,9 млн. долл.), Всемирного банка (403,8 млн. долл.) и размещение валютных облигаций внутренней государственного займа ОВГЗ (286,9 млн долл.).

В целом правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга 109,2 млн долларов США, из которых наибольшую часть (38,6 млн долл.) составляют обязательства перед Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), Всемирным банком (30,9 млн долл.) .) и Европейским банком реконструкции и развития (30,8 млн долл.), а остальные – долг перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина оплатила МВФ 250,3 млн дол.

Переоценка финансовых инструментов

В результате переоценки стоимости финансовых инструментов вследствие изменения их рыночной стоимости и колебания курсов валют она выросла на 283,8 млн долларов.

Напомним, по состоянию на 1 ноября международные резервы Украины составляют 38 973 миллиона долларов, что на 1,9% меньше, чем в прошлом месяце. Такая динамика условлена интервенциями Национального банка Украины для поддержки курса национальной гривны, а также из-за долговых выплат страны в иностранной валюте.

В августе международные резервы Украины снизились на 3,2%, или на 1 328,8 млн дол. По состоянию на 1 сентября 2023 г., по предварительным данным, они составляли 40 387,2 млн дол.

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