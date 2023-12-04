Готовимся к девальвации. Каким будет курс гривны к концу 2023 года?

НБУ разрешил банкам и обменникам продавать валюту населению без ограничений. Гривна в ответ на это сразу укрепилась. Но такая реакция может быть недолгой, так как вероятность девальвации все выше.

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Начало зимы ознаменовалось для валютного рынка укреплением гривны к доллару. 1 декабря на наличном рынке курс находился в диапазоне 36,8-37,5 грн/долл. Для сравнения, неделей ранее 24 ноября, наличный курс составлял 37,2-37,7 грн/долл. Рынок таким образом отреагировал на решение НБУ, который разрешил банкам и обменным пунктам продавать наличную валюту населению без ограничений.

Впрочем, эксперты не исключают, что в декабре под "елочку" курс может преподнести сюрприз и гривна развернется в сторону девальвации.

Наличная валюта теперь без ограничений

Национальный банк 30 ноября анонсировал новую порцию валютных послаблений.

Главное из них заключается в том, что с 1 декабря отменены все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений (обменных пунктов) на продажу наличной иностранной валюты населению. По оценкам НБУ, это будет способствовать минимизации разницы между наличным/безналичным курсами и повышению устойчивости валютного рынка.

Помимо этого, Нацбанк разрешил Экспортно-кредитному агентству (ЭКА) переводить за границу средства для возмещения/компенсации расходов по договорам страхования и перестрахования, заключенным с иностранными страховыми (перестраховочными) компаниями, а также для оплаты расходов ЭКА, связанных с совершением таких операций.

Еще НБУ расширил перечень услуг, для оплаты которых украинцы могут осуществлять денежные переводы за рубеж. Это лечение/восстановление здоровья за пределами Украины (включая участников боевых действий) и переводы для студентов (на оплату жилья, на питание и т.д.), которые учатся за границей.

Решение НБУ по ослаблению валютных ограничений, – безлимитная покупка наличной валюты населением, снятие некоторых ограничений на переводы, – будет давить на гривну на межбанке, но сдерживать курс наличного рынка, что приведет к уменьшению спреда между двумя курсами. Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Этот разрыв (спред), к слову, действительно сокращается. За вторую половину ноября официальный курс (он же курс межбанка) подрос с 36 грн/долл. до 36,4 грн/долл. Таким образом, разница между безналичным и наличным курсом составляла на начало декабря около 2%.

Официальный курс гривны к доллару

Данные НБУ

Впрочем, межбанк по-прежнему находится под контролем НБУ. Соответственно, при необходимости Нацбанк может снова продавить курс, и он вернется к отметке в 36 грн/долл.

"Сейчас движение курса гривны (безналичного – ред.) не соответствует текущей ситуации в экономике. Все еще существует структурный спрос, который закрывается исключительно за счет постоянного присутствия в торгах регулятора", – рассуждает Юрий Гриненко, начальник управления казначейских операций Банка Кредит Днепр.

Проблемы с внешним финансированием неизбежны?

Озвучивая прогнозы до конца года, эксперты высказывают предположение, что НБУ все-таки будет снижать свое влияние на курс и даст тем самым гривне больше свободы. Маркер такой тенденции – сокращение объема интервенций. В ноябре сумма интервенций по сравнению с октябрем уменьшилась почти на 900 млн долл. до 2,45 млрд долл.

Интервенции НБУ на межбанковском рынке

Данные НБУ

В последние несколько дней немного снизился градус продаж на рынке и заметен постепенный рост курса. Если эта тенденция продолжится, то до конца года у нас есть шансы вернуться к отметке 36,80-37,00 грн/долл. Юрий Гриненко начальник управления казначейских операций Банка Кредит Днепр

Второй важный фактор влияния на валютный рынок – это международное финансирование. Пока деньги извне в Украину приходят исправно. В ноябре поступления составили около 2 млрд долл. Это 1,6 млрд долл. от Евросоюза и 400 млн долл. от Великобритании под гарантии Всемирного банка. Но сохранятся ли такие объемы финансовых вливаний дальше – вопрос.

"В декабре ожидаю курс межбанка в районе 36,85-37 грн/долл., наличного – в диапазоне 37,25-37,5 грн/долл. Если США не примут никаких решений по помощи Украине в этом году, давление существенно возрастет, что выведет курс за границы указанного диапазона", – прогнозирует Андрей Шевчишин.