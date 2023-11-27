Что с курсом? Гривна стабильна, но может понемногу сдавать позиции

На прошлой неделе официальный курс НБУ находился у индикатора в 36 грн с хвостиком. То есть если 20 ноября доллар был на отметке в 36,13 грн, то уже 27 ноября он снизился до 36,04 грн. А на наличном рынке бакс стоил в среднем 37,5 грн.

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Как менялся курс гривны в период с 20 по 27 ноября

Стабильность курса гривны можно объяснить традиционными валютными интервенциями, проводимыми Нацбанком Украины. Так, в течение недели с 20 по 24 ноября, регулятор:

купил - $0,68 млн,

продал – $522,1 млн.

Это значит, что за неделю резервы Нацбанка стали меньше на $521,4 млн.

В эти же дни, по данным "Укрдилинг", межбанковский курс доллара менялся так:

20 ноября валюту можно было купить или реализовать за 36–36,02 грн.

24 ноября торги проходили на уровне 36,14-36,16 грн.

То есть, на прошлой неделе курс вырос на 14 коп.

А на наличном рынке, по данным finance.ua, ситуация изменилась следующим образом:

20 ноября доллар покупали и продавали по 37,29–37,81 грн.

24 ноября эти предложения снизились до 37,18–37,72 грн.

То есть, на прошлой неделе наличный курс доллара снизился где-то на 9-11 коп.

Почему курс оставался стабильным в середине ноября

Руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль в разговоре с Delo.ua отметил, что сейчас курс на межбанке не поддается фундаментальному анализу. Дело в том, что спрос на доллар высок, поэтому на валютном рынке присутствует больше покупателей, чем продавцов. Но курс ведет себя спокойно, потому что Нацбанк проводит интервенции.

"Волатильность курса зависит от того, насколько НБУ активно продает доллары на межбанке. Пока регулятор удовлетворяет весь спрос покупателей на рынке. Последние две недели курс колеблется в диапазоне 36-36,35 грн/$. То есть колебания не превышают показателя в 1%. При этом каждый день межбанковский курс может меняться в диапазоне 5-15 коп.", - рассказывает Юрий Крохмаль.

В свою очередь, финансовый аналитик Андрей Шевчишин в разговоре с Delo.ua также отмечает, что на прошлой неделе курс оставался стабильным и на межбанке, и на наличном рынке.

"Все это стало возможным потому, что Национальный банк сдерживает курс в необходимом регуляторе коридоре. Для этого НБУ проводит соответствующие интервенции. Поэтому никаких сюрпризов в конце ноября не наблюдалось", – говорит эксперт.

Какой курс следует ожидать украинцам в последнюю неделю ноября

Банкир Юрий Крохмаль считает, что на следующей неделе, в период с 27 ноября по 3 декабря, курс будет вести себя спокойно, поскольку НБУ имеет мощности, чтобы удовлетворить долларовый спрос покупателей. То есть курс может находиться в привычном коридоре или несколько расти.

"Эта динамика зависит от планов и стратегии НБУ", – говорит Крохмаль.

При этом эксперт уверен, что межбанковский курс вряд ли будет дешеветь, поскольку раньше гривна пыталась зайти за индикатор ниже 36 грн/$, но регулятор не поддержал этот тренд.

А финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что в дальнейшем НБУ будет все сложнее сдерживать курс гривны от девальвации, поскольку над украинской экономикой все больше "сгущаются тучи". Речь идет о таких проблемах, как:

длительная блокада украинских грузов на польской границе;

риски по приостановке помощи от США и ЕС;

сложности с поставками различных товаров, начиная с военной помощи и заканчивая гуманитарными товарами.

"Украинцы уже могут испытывать эти проблемы на себе. К примеру, автомобилисты боятся, что начнется массовый дефицит топлива", - говорит Шевчишин.

По традиции депрессивные ожидания населения влияют на желание приобрести больше валюты. Поэтому в конце ноября украинцы могут начать активнее покупать доллар или евро.

Также, по словам эксперта, на финансовый рынок может повлиять решение парламента, проголосовавшего за налог на прибыль банков в размере 50%. Напомним, как уже писало Delo.ua, Верховная Рада приняла закон , вводящий дополнительное временное налогообложение банков, в том числе по ставке 50% за текущий год. За соответствующий законопроект №9656-д во втором чтении и всего проголосовало 229 депутатов.

"НБУ все равно не закрывает весь спрос на валюту, поскольку, например, сохранены ограничения для вывода долларов или евро за границу. Поэтому все эти факторы, начиная от проблем на украинско-польской границе и заканчивая спросом на инвалюту, могут влиять на небольшую девальвацию гривны в ближайшем будущем", – считает Шевчишин.

Как отмечает Шевчишин, если курс гривны и будет сдавать позиции, такой тренд будет плавным, а не резким, говорит Андрей Шевчишин. Более того, в последнюю неделю ноября нацвалюта может подешеветь несильно: на межбанке – в пределах 35 коп.

"Этот тренд потянет за собой и наличный курс, так что стоимость пары доллар/гривна может приблизиться к отметке 38 грн.", - объясняет Шевчишин.