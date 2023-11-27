Що з курсом? Гривня стабільна, але може дещо здавати позиції

На минулому тижні офіційний курс НБУ знаходився біля індикатору в 36 грн з хвостиком. Тобто, якщо 20 листопада долар був на відмітці у 36,13 грн, то вже 27 листопада він знизився до 36,04 грн. А на готівковому ринку бакс коштував в середньому 37,5 грн.

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Як змінювався курс гривні в період з 20 до 27 листопада

Стабільність курсу гривні можна пояснити традиційними валютними інтервенціями, які проводить Нацбанк України. Так, впродовж тижня з 20 до 24 листопада, регулятор:

купив - $0,68 млн,

продав - $522,1 млн.

Це значить, що за тиждень резерви Нацбанку стали менше на $521,4 млн.

В ці ж дні, за даними "Укрдилинг" межбанківський курс долару змінювався так:

20 листопада валюту можна було купити чи реалізувати за 36-36,02 грн.

24 листопада торги відбувались на рівні 36,14-36,16 грн.

Тобто на минулому тижні курс виріс на 14 коп.

А на готівковому ринку, за даними finance.ua, ситуація змінилась таким чином:

20 листопада долар купували та продавали по 37,29-37,81 грн.

24 листопада ці пропозиції знизились до 37,18-37,72 грн.

Тобто, на минулому тижні готівковий курс долара знизився десь на 9-11 коп.

Чому курс залишався стабільним в середині листопада

Керівник служби продажу казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль в розмові з Delo.ua зауважив, що зараз курс на міжбанку не піддається фундаментальному аналізу. Справа в тому, що попит на долар високий, тож на валютному ринку присутні більше покупців, ніж продавців. Але курс веде себе спокійно, оскільки Нацбанк проводить інтервенції.

"Волатильність курсу залежить від того, наскільки НБУ активно продає долари на міжбанку. Наразі регулятор задовільняє весь попит покупців на ринку. Останні два тижні курс коливається в діапазоні 36-36,35 грн/$. Тобто, коливання не перевищують показника в 1%. При цьому, щодня міжбанковський курс може змінюватися в діапазоні 5-15 коп.", - розповідає Юрій Крохмаль.

Своєю чергою, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в розмові з Delo.ua також відмічає, що на минулому тижні курс залишався стабільним й на міжбанку, й на готівковому ринку.

"Все це стало можливим тому, що Національний банк стримує курс у необхідному регуляторі коридорі. Для цього НБУ проводить відповідні інтервенції. Тому ніяких сюрпризів наприкінці листопада не спостерігалося", - говорить експерт.

Який курс варто очікувати українцям в останній тиждень листопада

Банкір Юрій Крохмаль вважає, що наступного тижня, в період з 27 листопада до 3 грудня, курс буде вести себе спокійно, оскільки НБУ має потужності, щоб задовільнити доларовий попит покупців. Тобто, курс може знаходитися в звичному коридорі або дещо зростати.

"Ця динаміка залежить від планів та стратегії НБУ", - каже Крохмаль.

При цьому експерт впевнений, що міжбанківський курс навряд чи буде дешевшати, оскільки раніше гривня намагалася зайти за індикатор нижче 36 грн/$, але регулятор не підтримав цей тренд.

А фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що надалі НБУ буде все складніше стримувати курс гривні від девальвації, оскільки над українською економікою все більше "згущаються хмари". Мова йде про такі проблеми, як:

тривала блокада українських грузів на польській границі;

ризики з призупиненням допомоги від США та ЄС;

складнощі з поставками різноманітних товарів, починаючі від військової допомоги та закінчуючи гуманітарними товарами.

"Українці вже можуть відчувати ці проблеми на собі. Наприклад, автомобілісти бояться, що розпочнеться масовий дефіцит палива", - говорить Шевчишин.

За традицією, депресивні очікування населення впливають на бажання придбати більше валюти. Тому наприкінці листопада українці можуть почати активніше купувати долар чи євро.

Також, за словами експерта, на фінансовий ринок може впливати рішення парламенту, який проголосував за податок на прибуток банків в розмірі 50%. Нагадаємо, як вже писало Delo.ua, Верховна Рада прийняла закон, що запроваджує додаткове тимчасове оподаткування банків, зокрема за ставкою 50% за поточний рік. За відповідний законопроект №9656-д в другому читанні та в цілому проголосувало 229 депутатів.

"НБУ все одно не закриває весь попит на валюту, оскільки, наприклад, збережені обмеження для виводу доларів чи євро за кордон. Тому усі ці фактори, починаючи від проблем на українсько-польскій границі та закінчуючи попитом на інвалюту, можуть впливати на невелику девальвацію гривні в найближчому майбутньому", - вважає Шевчишин.

Як зазначає Шевчишин, якщо курс гривні й здаватиме позиції, такий тренд буде плавним, а не різким, каже Андрій Шевчишин. Більш того, в останній тиждень листопада нацвалюта може подешевшати несильно: на межбанку - в межах 35 коп.

"Цей тренд потягне за собой й готівковий курс, тож вартість пари долар/гривня може приблизитися до відмітки 38 грн.", - пояснює Шевчишин.