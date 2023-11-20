У НБУ розповіли, як працюватиме банківська система в умовах блекауту

Національний банк України спільно з урядом впроваджують інноваційний план для забезпечення неперервного функціонування банків та гарантування стабільності грошового обігу в країні, навіть у випадку тривалого відключення електроенергії чи втрати зв'язку внаслідок російських атак.

Про це розповів голова Національного банку України Андрій Пишний у спеціальному інтерв'ю міжнародному виданню The Banker, яке опубліковане на сайті НБУ.

План отримав назву POWER BANKING і є каскадною системою рішень і протоколів, спрямованою на забезпечення безперебійної роботи банків. Система включає два рівні: перший - для забезпечення неперервної роботи НБУ, а другий - для співпраці НБУ та банківської системи при відключенні електроенергії чи відсутності зв'язку.

У разі активації протоколу POWER BANKING визначається як національна мережа, яка стає доступною для всіх клієнтів, незалежно від того, до якого банку вони належать.

У відділеннях мережі Power Banking при відключенні світла клієнти мають змогу отримати готівку (як у банкоматах, так і на касах), проводити платежі і переказувати кошти, обмінювати валюту.

"Після активації POWER BANKING, за рішенням НБУ, щонайменше 35% мережі відділень системно важливих банків в Україні повинні мати змогу працювати в умовах тривалого блекауту або відсутності зв’язку. Наразі мережа POWER BANKING налічує понад 2360 відділень (це вже понад 50% від загальної кількості банківських відділень). Вони обладнані автономними джерелами електроенергії та зв'язку", - пояснив Пишний і додав, що відповідні відділення будуть певним чином позначені.

Крім того, за його словами, у банківському секторі також діють пункти незламності, запущені минулого року, які забезпечують базові потреби громадян у разі відсутності світла та опалення.

Нагадаємо, Power Banking було започатковано програму наприкінці 2022 року і на той час мережа налічувала понад 1,86 тис. відділень.

Додамо, що оператори систем розподілу вже розробили графіки відключень на опалювальний сезон, але у випадку повторення масованих обстрілів інфраструктури ці графіки будуть відкориговані.