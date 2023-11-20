В НБУ рассказали, как будет работать банковская система в условиях блекаута

Национальный банк Украины совместно с правительством внедряют инновационный план для обеспечения непрерывного функционирования банков и обеспечения стабильности денежного обращения в стране, даже в случае длительного отключения электроэнергии или потери связи в результате российских атак.

Об этом рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный в специальном интервью международному изданию The Banker, которое опубликовано на сайте НБУ.

План получил название POWER BANKING и представляет собой каскадную систему решений и протоколов, направленную на обеспечение бесперебойной работы банков. Система включает два уровня: первый – для обеспечения непрерывной работы НБУ, а второй – для сотрудничества НБУ и банковской системы при отключении электроэнергии или отсутствии связи.

В случае активации протокола POWER BANKING определяется как национальная сеть, которая становится доступной всем клиентам, независимо от того, к какому банку они принадлежат.

В отделениях сети Power Banking при отключении света клиенты могут получить наличные (как в банкоматах, так и на кассах), проводить платежи и переводить средства, обменивать валюту.

"После активации POWER BANKING, по решению НБУ, по меньшей мере 35% сети отделений системно важных банков в Украине должны иметь возможность работать в условиях длительного блекаута или отсутствия связи. В настоящее время сеть POWER BANKING насчитывает более 2360 отделений (это уже более 50% общей) количества банковских отделений). Они оборудованы автономными источниками электроэнергии и связи", - пояснил Пышный и добавил, что соответствующие отделения будут определенным образом обозначены.

Кроме того, по его словам, в банковском секторе также действуют пункты несокрушимости, запущенные в прошлом году, обеспечивающие базовые потребности граждан в случае отсутствия света и отопления.

Напомним, Power Banking была начата программа в конце 2022 года и в то время сеть насчитывала более 1,86 тыс. отделений.

Добавим, что операторы систем распределения уже разработали графики отключений на отопительный сезон, но в случае повторения массированных обстрелов инфраструктуры эти графики будут откорректированы.