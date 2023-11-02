Ощадбанк запустил возможность пополнения карт через свои POS-терминалы в супермаркетах

Государственный Ощадбанк запустил возможность пополнения платежных карт через свою сеть POS-терминалов в торговых сетях. Об этом говорится в сообщении финучреждения.

"Торговые сети могут отныне обратиться в банк, чтобы подключить этот сервис и предложить своим покупателям не только снимать наличные деньги на кассах, но и наоборот – обналичивать карточные счета", - отмечают в банке.

Там указывают, что такое решение позволит избегать большого объема наличных средств "на руках", а также продвигать в стране cashless-технологии. Впрочем, больше информации о самой услуге банк не приводит.

В то же время сообщается, что по результатам января-октября через приложение "ОщадPAY" - POS-терминал и кассовый аппарат в смартфоне - 7 тысяч пользователей совершили 1,9 миллиона транзакций на сумму более 1,5 миллиарда гривен: это столько же, сколько за весь 2022 год.

"ОщадPAY" стал незаменимым помощником украинского бизнеса во время полномасштабной войны. Он позволяет принимать оплаты через смартфон с NFC с использованием бесконтактных карточек и кошельков Apple Pay и Google Pay в мобильных телефонах, смарт-часах и так далее, а также производить фискализацию наличных и безналичных платежей без дополнительного оборудования", - напоминают в Ощадбанке.

"ОщадPay" содержит онлайн-кабинет, опции индивидуального назначения платежа, чаевых, просмотра и закрытия итогов работы по банковскому бизнес-дню, фискальным изменениям и наличным операциям, отправки чека в SMS, на электронную почту или любым доступным способом через Android.

Кроме того, важной особенностью этого сервиса в украинских условиях является возможность работы во время блэкаутов, поскольку его функционирование не зависит от электроснабжения в магазине или кафе.

Как указывают в банке, "ОщадPay" уже используют для получения оплаты некоторые государственные учреждения - госпредприятие "Леса Украины", а также патрульная полиция в некоторых областях (речь идет о штрафах за нарушение правил дорожного движения и прочих административных штрафах).

По словам заместителя главы правления Ощадбанка Антона Тютюна, следующим шагом в развитии им сферы эквайринга должна стать опция оплаты товаров несколькими картами или наличными и картой (partial approval).

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