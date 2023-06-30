Власть анонсирует полный cashless. Насколько реально Украине полностью отказаться от наличных денег

"В Украине могут запретить наличные деньги". На днях граждан взбудоражили новости именно с похожими названиями. Все – по заявлению заместителя председателя ОП Ростислава Шурмы, который выдвинул такое предложение на конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Delo.ua разобралось, насколько реальны такие планы ты или не стоит за такими заявлениями просто намерение показать "борьбу" с коррупцией.

"Мы хотим быть первой полностью cashless экономикой", – заявил заместитель председателя ОП Ростислав Шурма на конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Некоторые слои общества заявление о возможном отказе от наличных денег шокировало даже несмотря на то, что Ростислав Шурма (кстати, бывший член "Партии Регионов") озвучил эту идею очень аккуратно. "Мы обсуждаем. Я не могу сказать вам уверенно, что мы это сделаем. Мы это обсуждаем", – заявил он. И добавил, что полный переход к безналичным расчетам мог бы стать способом борьбы с коррупцией.

По словам Шурмы, если в государстве исчезнут наличные деньги, "это будет очень эффективным инструментом ликвидации 95-99% всех случаев коррупции в стране". По его словам, в ближайшие месяцы будто бы будет презентована дорожная карта, которая будет определять, будет ли в Украине введен запрет на наличные деньги. Впрочем, все опрошенные эксперты восприняли такую инициативу скептически. А иногда – даже с юмором.

Если подойти к этой идее всерьез, то можно увидеть, что речь идет о "прощании" с невероятным объемом денег. Так, согласно данным Нацбанка, по итогам мая на руках украинцев (денежный агрегат М0) было около 650 млрд грн. Более того, объем наличных денег в обращении за весь прошлый год вырос на 14,1% (или на 88,5 млрд грн) – до 716,1 млрд грн.

Как справедливо отметил председатель правления ЮНЕКС Банка Иван Свитек, дискуссии о пользе и рисках полного отказа от наличного обращения денег – очень распространенная в мире история. Правда, в большинстве развитых стран поводом для дискуссий становится как раз существенное падение доли наличных денег в общем денежном обороте экономики.

Глава движения Save-ФЛП Сергей Доротич в беседе с нами вообще заметил: "Заявление Шурмы – от неграмотности и финансовой нелепости. Он, видимо, не понимает, о чем говорит. И если он видит экономику, полностью лишенную наличных денег, то это в сегодняшних реалиях невозможно и просто преступно с точки зрения финансовой безопасности людей.

Опыт Швеции исключает государственное вмешательство

Самый яркий пример отказа от наличных денег – Швеция, где только около 3% общего объема расчетов проходит в наличной форме. Для Европы в целом этот показатель составляет около 9%.

"Из положительных тенденций, которые фиксировались в Швеции с сокращением доли наличных денег, можно назвать снижение количества ограблений банков. Разумеется, центробанку, как и всем субъектам экономики, приходится меньше тратить на поддержку и обслуживание наличного оборота", – говорит Свитек.

При этом эксперт предполагает, что это действительно может помочь в деле борьбы с коррупцией, но при этом сразу отмечает: "Как об этом можно уверенно судить, учитывая, что страна долгие годы входит в ТОП-5 государств по индексу восприятия коррупции?"

Есть и риски, о которых время от времени упоминают шведские чиновники. Например, о рисках, связанных с масштабным цифровым или энергетическим коллапсом? А украинцам опыт блекаутов уже к сожалению хорошо известен.

Но самое главное заключается даже не в рисках или преимуществах. Феномен Швеции, как и общемировые тенденции к постепенному сокращению доли наличных денег в экономике, это сугубо эволюционный процесс: банковская карта это универсальный и гораздо более удобный платежный инструмент. Именно поэтому она и вытесняет наличные деньги в современном глобализированном мире. С этой точки зрения, кэшлес может стать результатом выбора пользователей, но не принуждения со стороны государства.

Справка: общее количество карт, эмитированных украинскими банками, по состоянию на 1 января 2023 года составило 109,8 млн, что на 20% больше, чем в довоенном январе 2022 года.

Для сравнения: падение доли наличных денег в структуре денежной массы в Швеции и Украине. Расчеты производились на основе соотношения соответствующих денежных агрегатов

Действительно ли Украине таким образом удалось бы ударить по коррупции

Принцип выбора пользователей относится и к Украине. Нацбанк уже не первый год фиксирует рост доли безналичных расчетов.

Данные НБУ к началу 2023 года по сравнению с началом 2022 года. По всей видимости, общее количество эмитированных платежных карт в обращении возросло на 20%, что прямо свидетельствует о тренде на переход к безналичным расчетам, не говоря о том, что граждан к этому подтолкнула война.

"Конечно, война и блекауты на время развернули тренд. Но стратегически Украина, как очень продвинутая в части финтеха страна, обречена двигаться по пути кэшлес. Я не вижу никакого смысла в каких-то дополнительных действиях для стимулирования этого тренда", – признается Свитек.

Объем безналичных сделок в млн грн с мая 2022-го по март 2023 года. Данные НБУ

На самом деле, говорит эксперт, не наличные деньги порождает коррупцию и теневую экономику, а наоборот. Наличные – только инструмент обслуживания этих "сегментов экономики", а не их причина. Если и заниматься стратегически стимулированием карточных или других безналичных расчетов, то прежде всего нужно бороться с коррупцией и ограничениями/правилами, которые провоцируют развитие теневого сектора экономики.

"Успех в этих направлениях автоматически приведет к сокращению наличного оборота, поскольку в нем просто не будет смысла. Швеция – тому прямое доказательство", – убежден глава Юнекс Банка.

Обратная последовательность действий, подчеркнул он, лишь приведет к сопротивлению и поиску альтернативы. В виде, например, той же криптовалюты. И при этом нанесет огромный ущерб миллионам простых людей. Во-первых, потому что у 22% граждан страны до сих пор нет ни одного банковского счета.

Другой важный для Украины фактор – все еще недостаточно развитая платежная инфраструктура. Проще говоря, когда простой украинец в любой точке страны сможет заплатить за товар на базаре картой, он сам без принуждения с любой стороны откажется от наличных денег.

Количество POS-терминалов в Украине по данным НБУ. Сокращение с конца 2021 года обусловлено оккупацией значительных территорий. По всей видимости, на конец І квартала этого года в Украине насчитывалось 374 тыс. терминалов

"При этом не следует забывать еще и о праве выбора. Справедливо ли ограничивать человека в желании использовать наличные деньги, какими не были у него мотивы? Я не думаю, что ответ на этот вопрос вообще можно обсуждать", – резюмирует Свитек.

Все дело в налогах и контроле финансов

Очень похожего мнения придерживается и Сергей Доротич, отмечающий, что между коррупцией и наличными практически нет ничего общего.

"Наши власть имущие получают "откаты" на оффшорах. На Каймановых Островах, на Кипре… Наличными сейчас "носят" разве что не вымершие динозавры. И разговоры о связи коррупции с наличными – это сказки и инсценировки. Поймать на наличных деньгах невозможно. Доказать, что это взятка, подтвердить каналы поступления почти невозможно", – подчеркнул Доротич.

Здесь разве от себя добавим, что охота на "наличных" коррупционеров действительно может быть вполне удачной. Но только тогда, когда речь идет о специальной операции с предварительной фиксацией номеров банкнот и дачей взятки лицом, сотрудничающим с правоохранительными органами.

В подтверждение Доротич приводит яркий пример, когда в августе прошлого года тогда еще у заместителя министра обороны Александра Миронюка нашли в диване $1 млн. Но чиновник предоставил бумажку, что, мол, эта наличность ему не принадлежала, а была одолжена ему 86-летней жительницей Харькова.

"В цивилизованном мире идея сокращения наличных расчетов обсуждается. Но прежде всего – в контексте контроля. И это не столько борьба с коррупцией, сколько наведение порядка в системе налогообложения. Неуплата налогов – это не всегда коррупция. Неуплата может произойти ошибочно или из-за неграмотности плательщика", – рассказывает Доротич.

Вторая необходимость контроля путем перехода на кэшлес – предотвращение финансирования терроризма и борьба с незаконной торговлей.

В крайнем же случае в Украине переход на полный cashless может обернуться тотальным контролем налоговыми и другими надзорными органами состояния граждан и предпринимателей с увеличением возможностей блокировать их средства, платежи и новыми требованиями объяснить происхождение денег.

Что говорят по этому поводу в Национальном банке

На наш вопрос об окончательном отказе от наличности первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова отметила, что банковская система с точки зрения технологий, непрерывности и инклюзии к этому готова. Сегодня технологии даже на уличных рынках позволяют принимать платежи через расчетный аппарат в смартфоне. Но Украина в целом к этому вряд ли готова.

"Я не знаю ни одной страны в мире, которая бы абсолютно отказалась от наличных денег. Более того, даже в чрезвычайно развитых европейских странах сохраняется определенный объем наличных денег в обращении. Были даже отрицательные примеры, когда объем этой наличности сокращался до минимума, но населению это не понравилось", – объяснила она.

По ее словам, поскольку такой практики в мире нет и какая-то часть наличных денег в обращении должна быть, полный переход на безналичные расчеты нецелесообразен.

"Мы должны стремиться к увеличению безналичных расчетов, потому что они дешевле для банков, бизнеса и населения. Но я не уверена, что мы можем обеспечить нулевой объем наличных денег в обращении", – добавила она.

В свою очередь директор Департамента финансовой стабильности Нацбанка Первин Дадашова справедливо напомнила, что в условиях неопределенности спрос на наличные деньги растет, как ярко свидетельствуют первые недели полномасштабной войны. И речь не только о горьком опыте Украины.

"Например, и Польша с соседними странами начали для себя в условиях неопределенности отмечать значительно более высокий спрос на наличные деньги. И иногда даже была проблема с тем, как этот спрос быстро удовлетворить. Такие примеры тоже надо учитывать. Тем более, ситуация остается шаткой", – говорит Дадашова.

И лучший способ, убеждена она, бороться с паникой среди населения на фоне стрессовых событий – как раз предоставить ему свободный доступ к инструментам, которые ему нужны в острый момент. Этот прием уже зарекомендовал себя как способ успокоения граждан.

Первин Дадашова обратила внимание, что – при всей диджитализации – клиенты все же учитывают возможность физического доступа к банковским отделениям. И прежде всего – к банкоматам: "Даже для очень продвинутых банков история со своевременным пополнением банкоматов остается критической. Они тратят на это ресурсы и будут поддерживать всю эту физическую сеть".