На Пасху комендантский час сократят в двух областях: где и на сколько

Продолжительность комендантского часа в связи с празднованием Пасхи сократят в двух областях Украины: Кировоградской и Хмельницкой. Об этом сообщили в областных военных администрациях.

В Кировоградской области комендантский час в Пасхальную ночь продлится с полуночи до четырех утра. Смена времени связана с учетом пожеланий верующих, написал глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович. В настоящее время комендантский час в области установлен с 23:00 до 05:00.

В то же время в Хмельницкой области в ночь с 4 на 5 мая комендантский час продлится с 00:00 до 03:00. Соответствующее решение принял исполняющий обязанности главы Хмельницкой облгосадминистрации Сергей Тюрин, призвав людей не пренебрегать безопасностью. В настоящее время в регионе комендантский час действует с 00:00 до 05:00.

В остальных украинских областях, в частности на Киевщине, время комендантского часа остается без изменений. Комендантский час в столице на Пасху сохранится с 00:00 до 05:00 утра. В то же время, киевлян и гостей столицы призывают по возможности присоединиться к богослужениям онлайн для безопасности.

При этом, по словам начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, для обеспечения правопорядка во время богослужений и собраний верующих привлекут представителей Национальной полиции и муниципальной охраны Киева. Правоохранители будут патрулировать территории храмов, соборов и Киево-Печерской лавры.

График работы на Пасху

В связи с праздником Пасхи графики работы "Новой почты" и "Укрпочты" будут изменены. В воскресенье, 5 мая, у компании будет выходной: отделение, адресное обслуживание и доставка в почтоматы работать не будут.

В то же время в Нацбанке Украины сообщили, что график работы СЭП и банков на праздники не будет меняться – 1, 5 и 8 мая будут обычными рабочими днями для финансовой системы.

Напомним, согласно статье 67 КЗоТ в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Однако, согласно действующему законодательству, в Украине отменили все дополнительные выходные.

Сколько стоит Пасхальная корзина

Добавим, что по расчетам специалистов, традиционные Пасхальные блюда – кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, масло, сыры, хрен и соль – обойдутся в этом году семье из 4 человек около 1422,05 гривен. Это на 17,6% дороже, чем в прошлом, когда такой набор стоил 1208,78 гривен.

Если в традиционную пасхальную корзину добавить такие продукты как помидоры, огурцы, яблоки и красное вино "Кагор", его стоимость достигнет 1652,05 гривен, что на 12,9% больше по сравнению с прошлогодней корзиной, стоимость которой составила 1463,28 гривен.