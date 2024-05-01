"Новая почта" и "Укрпочта" обнародовали график работы на Пасху

В связи с праздником Пасхи графики работы "Новой почты" и "Укрпочты" будут изменены.

Об этом сообщили пресс-службы "Новой почты" и "Укрпочты".

Отмечается, что отделения "Новой почты" будут работать следующим образом:

суббота, 4 мая – компания будет работать по обычному графику субботы;

воскресенье, 5 мая - выходной. Отделения, адресное обслуживание и доставка в почтоматы не будут работать;

понедельник, 6 мая - компания будет работать по обычному графику.

Найти ближайшее к вам работающее отделение и узнать график его работы можно по этой ссылке.

"Укрпочта" будет работать на Пасхальные праздники по следующему графику:

04 (суббота) мая – почтовые отделения "Укрпочты" работают согласно привычным графикам;

05 (воскресенье) мая – выходной день;

06 (понедельник) мая – почтовые отделения "Укрпочты" работают согласно привычным графикам.

Добавим, что в Нацбанке Украины также сообщили график работы СЭП и банков по праздникам – так, 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями для финансовой системы.

Следует отметить, что в Киеве будут приниматься усиленные меры безопасности во время празднования Пасхи 5 мая. Комендантский час в городе сохранится с 00:00 до 05:00 утра.

Напомним, согласно статье 67 КЗоТ в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Однако, согласно действующему законодательству, в Украине отменили все дополнительные выходные.

Статьей 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила на период военного положения, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней.