"Нова пошта" та "Укрпошта" оприлюднили графік роботи на Великдень

У зв’язку зі святом Великодня графіки роботи "Нової пошти" та “Укрпошти” будуть змінені.

Про це повідомили пресслужби "Нової пошти" та "Укрпошти".

Зазначається, що відділення "Нової пошти" працюватимуть наступним чином:

субота, 4 травня - компанія працюватиме за звичайним графіком суботи;

неділя, 5 травня — вихідний. Відділення, адресне обслуговування та доставка у поштомати працювати не будуть;

понеділок, 6 травня — компанія працюватиме за звичайним графіком.

Знайти найближче до вас відділення, яке працює, та дізнатися графік його роботи можна за цим посиланням.

"Укрпошта" працюватиме на Великодні свята за наступним графіком:

04 (субота) травня – поштові відділення "Укрпошти" працюють згідно звичних графіків;

05 (неділя) травня – вихідний день;

06 (понеділок) травня – поштові відділення "Укрпошти" працюють згідно звичних графіків.

Додамо, що у Нацбанку України також повідомили графік роботи СЕП та банків на свята – так, 1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи.

Слід зазначити, що у Києві вживатимуться посилені заходи безпеки під час святкування Великодня 5 травня. Комендантська година в місті збережеться з 00:00 до 05:00 ранку.

Нагадаємо, відповідно до статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, то вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Проте згідно з чинним законодавством в Україні скасували всі додаткові вихідні.

Статтею 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.