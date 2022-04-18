В Україні скасували додаткові вихідні на Великдень, 9 травня та День праці

Відповідно до чинного законодавства, в Україні в квітні і травні скасовують всі додаткові вихідні, які мали б бути у зв'язку зі святкуванням Великодня, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Дня праці. Про це повідомляє Державна служба України з питань праці.

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Дійсно, відповідно до статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, то вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Тому навесні 2022 року мали бути наступні додаткові вихідні: 25 квітня (перенесення вихідного з 24.04.2022), 2 травня (перенесення вихідного з 01.05.2022) та 9 травня (святковий день).

"Однак статтею 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів. Тому 25 квітня, 2 травня та 9 травня є звичайними робочими днями, робота в які оплачується у звичайному порядку", — резюмували в Держслужбі.