В Украине отменили дополнительные выходные на Пасху, 9 мая и День труда

Согласно действующему законодательству, в Украине в апреле и мае отменяют все дополнительные выходные, которые должны быть в честь празднования Пасхи, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и Дня труда. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.

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Действительно, согласно статье 67 КЗоТ в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, то выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Поэтому весной 2022 года должны были быть следующие дополнительные выходные: 25 апреля (перенос выходного с 24.04.2022), 2 мая (перенос выходного с 01.05.2022) и 9 мая (праздничный день).

"Однако статьей 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила на период военного положения, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней. Поэтому 25 апреля, 2 мая и 9 мая являются обычными рабочими днями, которые оплачиваются в обычном порядке", — резюмировали в Госслужбе.

Напомним, что ранее Верховная Рада дерегулировала трудовые отношения в Украине в период военного положения.

Закон предусматривает для оперативного привлечения новых работников к работе или устранения кадрового дефицита, в том числе вследствие отсутствия работников, эвакуировавшихся из-за боевых действий, находящихся в отпусках, простое, временно утративших трудоспособность или судьба которых неизвестна работниками срочные трудовые договоры в период военного положения или на период замещения временно отсутствующего работника.