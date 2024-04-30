"Нова пошта" вийшла на ринок Іспанії: перше відділення відкрилося у Барселоні

Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення Nova Post – перше відділення поштового оператора з'явилось в Барселоні за адресою: C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 08030.

Про це повідомила пресслужба "Нової пошти".

"Українці можуть швидко і зручно отримувати та відправляти в Іспанію документи, посилки та вантажі. Відділення приймає відправлення до 100 кг та працює щодня", - зазначають у компанії.

Термін доставки посилок з України складатиме від 8 днів.

Вартість доставки з України в Іспанію у відділення:

Документи до 1 кг - 1000 грн

Посилки до 2 кг – 1050 грн

Посилки до 10 кг – 1700 грн

Посилки до 30 кг – 3000 грн

Вантажі від 30 до 1 000 кг – 120 грн за кожен кілограм.

Крім того, у травні почне працювати адресне обслуговування - кур’єром можна буде відправити та доставити вантажі до 1000 кг на будь-яку адресу в Іспанії. Доставка кур’єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +120 грн за кожні 100 кг.

“Відкриття першого відділення в Іспанії - це лише початок. Ми прагнемо бути максимально близькими до наших клієнтів, тому найближчим часом відкриємо ще одне відділення в Барселоні, а впродовж року будемо активно розвивати мережу точок сервісу видачі посилок разом із нашими партнерами", - розповів СЕО Nova Post в Іспанії Олександр Павловський.

Він додав, що у планах - відкрити по 5-6 пунктів видачі у кожному місті уздовж узбережжя: від Барселони, Валенсії, Аліканте, до Мурсії, Малаги і Естепони, а також у столиці – Мадриді.

У "Новій пошті" зауважують, що до 15 травня кожен клієнт може отримати промокод зі знижкою -15% на послуги з доставки посилок до 30 кг з України в Іспанію, зареєструвавшись за посиланням.

В яких країнах вже працює "Нова пошта"

У компанії нагадали, що "Нова пошта" вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина та Італія.

Так, у середині грудня 2023 року перше відділення відкрилося в Італії – воно стало 80-м за межами України. До жовтня 2024 року компанія планує розпочати роботу ще у 17 країнах Європи.

Також у компанії похвалились досягненнями відносно зростання мережі відділень за 2023 рік. Так, мережа відділень та поштоматів "Нової пошти" в Україні за попередній рік збільшилась майже на 5000 одиниць, в результаті чого їх загальна кількість склала 27 050.