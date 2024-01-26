У "Новій пошті" розповіли, наскільки зросла її мережа відділень за рік

Мережа відділень та поштоматів "Нової пошти" в Україні за 2023 рік збільшилась майже на 5000 одиниць, в результаті чого їх загальна кількість склала 27 050.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

"Протягом минулого року ми відкрили 2242 нових відділення та встановили 1853 нові поштомати. Особливий акцент було зроблено на відкритті PUDO - точок сервісу на території діючого бізнеса партнерів, де можна відправити або отримати вже оплачені посилки вагою до 10 кг. Такі точки можуть розміщуватись в аптеках, магазинах, на АЗС та вже працюють у мережі БРСМ, Moyo, Delvi", - зазначили в "Новій пошті".

Таким чином, як повідомляє логістичний оператор, на початок 2024 року мережа компанії складається з 11460 відділень та 15590 поштоматів. 60% усіх поштоматів "Нової пошти" працюють всередині приміщень та житлових комплексів, а 40% становлять вуличні поштомати.

Згідно з повідомленням "Нової пошти", її відділення та поштомати наразі працюють у більш ніж 10 000 населених пунктів по всій Україні.

У 2023 році покриття мережі було збільшене на 20%. При цьому кількість відділень зросла приблизно на 25%, а кількість поштоматів – приблизно на 14%.

Найбільш активне зростання мережі відбулося у Чернівецькій, Тернопільській, Вінницькій, Волинській, Рівненській, Кіровоградській та Черкаській областях.

В "Новій пошті" зазначили, що у 2023 році розвиток мережі відділень та поштоматів став одним з пріоритетних напрямків для інвестицій. На нього було витрачено 1,1 млрд грн. У планах на цей рік - збільшити цю суму до 1,9 млрд.

До кінця 2024 року компанія планує відкрити ще 9000 точок сервісу.

"Нова пошта" відкриває нові відділення за кордоном

"Нова пошта" активно відкриває нові відділення за межами України. Так, у середині грудня 2023 року перше відділення відкрилося в Італії – воно стало 80-м за межами України.

Загалом це вже одинадцята європейська країна, де почала працювати Nova Post. Раніше Nova Post запрацювала в Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Естонії, Латвії, Угорщині та Молдові. До жовтня 2024 року компанія планує розпочати роботу ще у 17 країнах Європи.