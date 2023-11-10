"Нова пошта" відкрила перше відділення в Угорщині: яка вартість доставки

Логістична компанія «Нова пошта» 10 листопада відкрила перше відділення в Угорщині у Будапешті та запустила кур'єрську доставку.

Про це повідомила пресслужба "Нової пошти"

Зазначається, що це вже десята європейська країна, де запрацювало відділення компанії.

Перше відділення Nova Post у Будапешті працює за адресою 1066, Teréz. körút 8. Відділення працює щодня. Клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг. Термін доставки з України в Угорщину - від 5 днів.

Ціна доставки з України в Угорщину:

Документи – 250 грн

Посилки до 2 кг – 400 грн

Посилки до 10 кг – 600 грн

Посилки до 30 кг – 1200 грн

Вантажі від 30 до 100 кг – 40 грн за кожен кілограм.

Клієнти також можуть замовити доставку кур'єрами Nova Post на будь-яку адресу по всій Угорщині. Для цього потрібно викликати кур'єра, а зробити це можна через сайт та мобільний застосунок. Доставка кур’єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг або +250 грн за кожні 100 кг.

"Відділення Nova Post в Будапешті - унікальне, бо тут можна не тільки отримати послуги зі швидкої доставки. Це одночасно і коворкінг для української спільноти. Це місце, де українці та українські підприємці можуть зустрічатися, працювати, обмінюватися ідеями, вивчати мову, відвідувати кваліфікаційні курси, тренінги та лекції", – зазначив В’ячеслав Климов, співвласник Нової пошти.

"Нова пошта" підкорює Європу

З початку повномасштабного вторгнення компанія вже відкрила свої відділення у Польщі, Литві, Чехії, Румунії та Німеччині.

У жовтні запрацювало перше відділення Nova Post у столиці Словаччини Братиславі.

Також "Нова пошта" відкрила своє перше відділення у Латвії, що розташувалося у центрі Риги, та в столиці Естонії Таллінні.

Нещодавно "Нова пошта" запустила можливість відправки з Польщі до України документів та посилок вагою до 25 кг через поштомати Inpost.

Також компанія запустила нову послугу для клієнтів у Литві. Відтепер відправити документи та посилки до 30 кг в Україну можна не виходячи з дому, а викликавши кур'єра компанії на зазначену адресу.