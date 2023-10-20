"Нова пошта" відкрила перше відділення в Естонії: яка вартість доставки

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення в столиці Естонії Таллінні. Естонія стала сьомою країною ЄС, де запрацювала Nova Post Europe. Раніше відділення були відкриті у Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині та Словаччині.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Відділення працюватиме без вихідних. В ньому можна отримувати та відправляти посилки вагою до 100 кілограм. Термін доставки складатиме від 5 днів.

Вартість доставки з України в Естонію становить:

Документи або посилка вагою до 1 кг - 250 грн;

Посилки до 2 кг - 400 грн;

Посилки до 10 кг - 600 грн;

Посилки до 30 кг - 1200 грн.

Посилка, вагою понад 30 кг вважається вантажною. Ціна доставки в такому випадку складатиме 40 грн/кг.

В компанії зазначили, що вартість доставки посилок враховує лише доставку у відділення Nova Post та поштомати. Адресна доставка коштуватиме на 100 дорожче.

Відділення знаходиться за адресою Estonia pst 7/Teatri väljak 1, 10143 Tallinn

Також компанія запустила нову послугу для клієнтів у Литві. Відтепер відправити документи та посилки до 30 кг в Україну можна не виходячи з дому, а викликавши кур'єра компанії на адресу.