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"Нова пошта" відкрила перше відділення в Естонії: яка вартість доставки
Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення в столиці Естонії Таллінні. Естонія стала сьомою країною ЄС, де запрацювала Nova Post Europe. Раніше відділення були відкриті у Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині та Словаччині.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Відділення працюватиме без вихідних. В ньому можна отримувати та відправляти посилки вагою до 100 кілограм. Термін доставки складатиме від 5 днів.
Вартість доставки з України в Естонію становить:
- Документи або посилка вагою до 1 кг - 250 грн;
- Посилки до 2 кг - 400 грн;
- Посилки до 10 кг - 600 грн;
- Посилки до 30 кг - 1200 грн.
- Посилка, вагою понад 30 кг вважається вантажною. Ціна доставки в такому випадку складатиме 40 грн/кг.
В компанії зазначили, що вартість доставки посилок враховує лише доставку у відділення Nova Post та поштомати. Адресна доставка коштуватиме на 100 дорожче.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Відділення знаходиться за адресою Estonia pst 7/Teatri väljak 1, 10143 Tallinn
Також компанія запустила нову послугу для клієнтів у Литві. Відтепер відправити документи та посилки до 30 кг в Україну можна не виходячи з дому, а викликавши кур'єра компанії на адресу.