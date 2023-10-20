"Новая почта" открыла первое отделение в Эстонии: какова стоимость доставки

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла первое отделение в столице Эстонии Таллинне. Эстония стала седьмой страной ЕС, в которой заработала Nova Post Europe. Ранее отделения были открыты в Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии и Словакии.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отделение будет работать без выходных. В нем можно получать и отправлять посылки весом до 100 кг. Срок доставки составит от 5 дней.

Стоимость доставки из Украины в Эстонию составляет:

Документы или посылка весом до 1 кг – 250 грн;

Посылки до 2 кг – 400 грн;

Посылки до 10 кг – 600 грн;

Посылки до 30 кг – 1200 грн.

Посылка весом более 30 кг считается грузовой. Цена доставки в таком случае составит 40 грн/кг.

В компании отметили, что стоимость доставки посылок учитывает доставку в отделение Nova Post и почтоматы. Адресная доставка обойдется в 100 дороже.

Отделение находится по адресу Estonia pst 7/Teatri väljak 1, 10143 Tallinn

Также компания запустила новая услуга для клиентов в Литве. Теперь отправить документы и посылки до 30 кг в Украину можно не выходя из дома, а вызвав курьера компании в адрес.