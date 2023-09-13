"Новая почта" запустила отправку посылок из Польши в Украину через почтоматы Inpost: как это сделать и какие расценки

"Новая почта" запустила возможность отправки из Польши в Украину документов и посылок весом до 25 кг через почтоматы Inpost. Об этом говорится в сообщении украинского оператора доставки.

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Услуга доступна круглосуточно в любой день, для отправки доступны почтоматы InPost по всей стране. Клиенты могут оформить доставку в отделение, почтомат "Новой почты" или на конкретный адрес. Срок доставки в Украину из почтомата составляет три дня.

Чтобы отправить посылку из Польши в Украину через почтомат InРost, нужно самостоятельно упаковать отправку в коробку, после чего оформить накладную на отправку в мобильном приложении Nova Post, на сайте компании или в личном кабинете.

Далее нужно оплатить отправку онлайн и получить код доступа к ячейке почтомата по SMS, на электронную почту или в приложении Nova Post. Код универсален и открывает доступ к любому почтомату при наличии свободных ячеек.

После выбора почтомата InРost на карте необходимо подойти к нему и ввести код доступа на экране. Также можно отсканировать QR-код из приложения Nova Post. Все подсказки для этого будут на экране почтомата.

После того как ячейка почтомата откроется, туда следует положить посылку. После загрузки ячейку следует обязательно закрыть.

Посылку через почтомат можно отправить в течение 72 часов после оплаты. Если же пользователь передумает отправлять и не загрузит ее в ячейку, в течение следующих 14 дней средства на карту будут возвращены автоматически.

Стоимость доставки из почтоматов – такая же, как и из отделения Nova Post в Польше. Для документов (8*38*64 см) – 40 злотых, для посылок до 2 кг (8*38*64 см) – 45 злотых, до 10 кг (19*38*64 см) – 65 злотых, до 25 кг ( 41*38*64 см) – 90 злотых.

До 30 сентября каждый, кто оформит накладную через мобильное приложение Nova Post для доставки через почтомат, получит скидку 10% на доставку в Украину. Отметим при этом, что кроме почтоматов отправить посылку из Польши можно и из отделений Nova Post или с помощью вызова курьера в адрес.