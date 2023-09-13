"Нова пошта" запустила відправку посилок з Польщі до України через поштомати Inpost: як це зробити та які розцінки

"Нова пошта" запустила можливість відправки з Польщі до України документів та посилок вагою до 25 кг через поштомати Inpost. Про це йдеться у повідомленні українського оператора доставки.

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Послуга доступна цілодобово в будь-який день, для відправки доступні поштомати InPost по всій країні. Клієнти мають змогу оформити доставку у відділення, поштомат "Нової пошти" або на конкретну адресу. Термін доставки в Україну з поштомата становить три дні.

Аби відправити посилку з Польщі в Україну через поштомат InРost, треба самостійно запакувати відправлення в коробку, після чого оформити накладну на відправлення у мобільному додатку Nova Post, на сайті компанії або в особистому кабінеті.

Далі треба оплатили відправлення онлайн та отримати код доступу до комірки поштомату через SMS, на електронну пошту або у додатку Nova Post. Код є універсальним та відкриває доступ до будь-якого поштомата за умови наявності вільних комірок.

Після обрання поштомату InРost на карті треба підійти до нього та ввести на екрані код доступу. Також можна відсканувати QR-код з додатка Nova Post. Усі підказки для цього будуть на екрані поштомата.

Після того, як комірка поштомата відчиниться, туди слід покласти посилку. Після завантаження комірку слід обов'язково закрити.

Посилку через поштомат можна відправити протягом 72 годин після оплати. Якщо ж користувач передумає відправляти та не завантажить її в комірку, впродовж наступних 14 днів кошти на картку буде повернено автоматично.

Вартість доставки з поштоматів - така ж, як і з відділення Nova Post у Польщі. Для документів (8*38*64 см) - 40 злотих, для посилок до 2 кг (8*38*64 см) - 45 злотих, до 10 кг (19*38*64 см) - 65 злотих, до 25 кг (41*38*64 см) - 90 злотих.

До 30 вересня кожен, хто оформить накладну через мобільний застосунок Nova Post для доставки через поштомат, отримає знижку 10% на доставку в Україну. Зазначимо при цьому, що окрім поштоматів, відправити посилку з Польщі можна й з відділень Nova Post або за допомогою виклику кур'єра на адресу.