"Нова пошта" запускає адресну доставку у Латвії та Естонії

З вересня 2023 року "Нова пошта" стартує з адресною доставкою у Естонії й Латвії. Українці зможуть замовляти кур’єра у будь-яке місто цих країн.

Про це 14 серпня повідомила пресслужба "Нової пошти".

Кур’єрська служба працюватиме у будні дні з 8-00 до 17-00. Послуга дозволить відправити або отримати документи та посилки до 30 кг. В компанії попереджають, що доставка триватиме від 5 днів.

Щоб відправити з адреси, потрібно буде оформити заявку на виклик кур’єра на сайті Nova Post або у мобільному додатку.

"У Латвії та Естонії ми будемо стартувати з послуги кур'єрської доставки, щоб відправити в Україні або доставити з України. Адже це саме ті логістичні сервіси, якими мешканці цих країн користуються найчастіше. Відкриття першого відділення Nova Post у Латвії очікується у жовтні, в Естонії — у листопаді", — розповіла CEO Nova Post у Литві, Латвії та Естонії Світлана Книжка.

Nova Post відкрила вже відділення у п’яти країнах ЄС: Польщі, Литві, Чехії, Румунії та Німеччині.



Нещодавно компанія запустила нову послугу для клієнтів у Литві. Відтепер відправити документи та посилки до 30 кг в Україну можна не виходячи з дому, а викликавши кур'єра компанії на адресу.