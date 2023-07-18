"Нова пошта" запустила кур'єрський забір в Чехії: як скористатися послугою

"Нова пошта" запропонувала клієнтам в Чехії послугу кур'єрський забір. Вона дозволяє викликати кур’єра на будь-яку чеську адресу, аби відправити посилку, в тому числі документи.

Про це 18 липня повідомила пресслужба компанії.

До відправки приймаються документи і посилки вагою до 30 кг. Скористатися послугою можна у будь-якому населеному пункті Чехії, вартість виклику кур'єра складає 80 CZK (128 грн). Послуга не входить у вартість доставки, за неї потрібно платити додатково.

Як викликати кур'єра "Нової пошти" для адресного забору в Чехії

Переглянути перелік заборонених до відправки речей; Підготувати та упакувати речі у коробку; Заповнити заявку на виклик кур’єра: це можна зробити у мобільному застосунку Nova Post, у Бізнес-кабінеті, на сайті; Оплатити доставку онлайн; Отримати на email підтвердження заявки та орієнтовний час прибуття кур’єра на забір. Передати кур'єру відправлення в закритому вигляді. Кур'єр роздрукує і наклеїть стікер на вашу коробку.

Кур'єрська служба працює з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 17:00.

"Важливо: кур’єр не перевіряє вміст запакованого відправлення. Проте, якщо під час перевірки на кордоні митна служба у посилці виявить заборонені товари, то вони будуть вилучені, або вся посилка повернеться відправнику. При цьому усі витрати за повернення сплачує відправник", — підкреслили в компанії.

На початку червня у Празі відкрилося вантажне відділення Nova Post, на якому клієнти можуть відправити та отримати відправлення до 1000 кг. А вже 16 червня Nova Post відкрила друге відділення у Празі.

Нещодавно компанія запустила в Чехії послугу доставки посилок через поштомати, для цього задіяли партнерів.