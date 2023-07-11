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"Нова пошта" в Чехії доставлятиме посилки в поштомати та пункти видачі: які тарифи

"Нова пошта" в Чехії доставлятиме посилки в поштомати та пункти видачі: які тарифи
Фото: пресслужба компанії

Відтепер доставку документів та посилок вагою до 10 кг з України в Чехію можна замовити не тільки на адресу отримувача чи у відділення Nova Post, але й у 2700 партнерських поштоматів та пунктів видачі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Відправлення можна оформити як з України, так і у відділенні Nova Post в Празі з доставкою в поштомат або пункт видачі у будь-якому місті в Чехії. 

Термін доставки з  України в  поштомат чи пункт видачі в Чехії — від 5 робочих днів. Термін  зберігання посилки  в поштоматі - 3 доби,  а далі вона буде переадресована на відділення Nova Post. У пункті видачі  посилка може чекати отримувача 5 діб. 

У компанії наголосили, що максимальний розмір відправлення у поштомат – 50х50х50 см, в пункт видачі – 100х50х50 см.

Вартість доставки з України в Чехію в пункти видачі GLS і поштомати  AlzaBox:

·        документи – 250 грн;

·        посилки до 2 кг – 400 грн;

·        посилки до 10 кг – 600 грн.

Вартість доставки у поштомат або пункт видачі між містами в Чехії:

·        документи – 60 CZK;

·        посилки до 2 кг – 70 CZK;

·        посилки до 10 кг – 110 CZK.

Як отримати посилку в поштоматі AlzaBox:

1.  На дисплеї поштомату введіть код авторизації з SMS або електронного листа.

2.  Після введення коду авторизації, відкриється ваша комірка.

3.  Заберіть посилку.

4.  Щільно закрийте комірку поштомату.

Як отримати посилку в пункті видачі GLS:

1.  Назвіть PIN-код з SMS-повідомлення.

2.  Отримайте посилку.

Нагадаємо, Nova Post відкрила вже відділення у п’яти країнах ЄС: ПольщіЛитви, Чехії, Румунії та Німеччина.

На початку червня у Празі відкрилося вантажне відділення Nova Post, на якому клієнти можуть відправити та отримати відправлення до 1000 кг. А вже 16 червня Компанія Nova Post відкрила друге відділення у Празі.

Автор:
Ніна Комащенко