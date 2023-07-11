"Нова пошта" в Чехії доставлятиме посилки в поштомати та пункти видачі: які тарифи

Відтепер доставку документів та посилок вагою до 10 кг з України в Чехію можна замовити не тільки на адресу отримувача чи у відділення Nova Post, але й у 2700 партнерських поштоматів та пунктів видачі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Відправлення можна оформити як з України, так і у відділенні Nova Post в Празі з доставкою в поштомат або пункт видачі у будь-якому місті в Чехії.

Термін доставки з України в поштомат чи пункт видачі в Чехії — від 5 робочих днів. Термін зберігання посилки в поштоматі - 3 доби, а далі вона буде переадресована на відділення Nova Post. У пункті видачі посилка може чекати отримувача 5 діб.

У компанії наголосили, що максимальний розмір відправлення у поштомат – 50х50х50 см, в пункт видачі – 100х50х50 см.

Вартість доставки з України в Чехію в пункти видачі GLS і поштомати AlzaBox:

· документи – 250 грн;

· посилки до 2 кг – 400 грн;

· посилки до 10 кг – 600 грн.

Вартість доставки у поштомат або пункт видачі між містами в Чехії:

· документи – 60 CZK;

· посилки до 2 кг – 70 CZK;

· посилки до 10 кг – 110 CZK.

Як отримати посилку в поштоматі AlzaBox:

1. На дисплеї поштомату введіть код авторизації з SMS або електронного листа.

2. Після введення коду авторизації, відкриється ваша комірка.

3. Заберіть посилку.

4. Щільно закрийте комірку поштомату.

Як отримати посилку в пункті видачі GLS:

1. Назвіть PIN-код з SMS-повідомлення.

2. Отримайте посилку.

Нагадаємо, Nova Post відкрила вже відділення у п’яти країнах ЄС: Польщі, Литви, Чехії, Румунії та Німеччина.

На початку червня у Празі відкрилося вантажне відділення Nova Post, на якому клієнти можуть відправити та отримати відправлення до 1000 кг. А вже 16 червня Компанія Nova Post відкрила друге відділення у Празі.