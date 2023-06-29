"Нова пошта" знизила вартість доставки у США: які тарифи тепер

"Нова пошта" внесла зміни в систему тарифікації, що дозволило у чотири рази знизити вартість доставки посилок в США. Компанія запровадила градацію тарифів для посилок з вагою. Система передбачає крок у 100 г.

Про це повідомила пресслужба "Нової пошти".

Тобто клієнт сплачує не в межах вагових категорій до 2 кг, до 10 кг та до 30 кг, як було раніше. А різну ціну - за 0,1 кг, 0,4 кг, 1,5 кг тощо. Така тарифікація буде єдиною як для приватних, так і для бізнес-клієнтів.

Як змінилися тарифи "Нової пошти" на доставку в США

Після змін в системі тарифікації доставка документів до 100 гр коштує 350 грн замість 1300 грн, посилка 0,5 кг — 650 грн замість 1400 грн, а відправлення на 15 кг — 4600 грн замість 6800 грн.

70% клієнтів "Нової пошти" відправляють посилки до США вагою менше ніж 2 кг. Термін доставки у США — від 10 днів на будь-яку адресу по всій території країни. Відправити посилку можна з будь-якого відділення "Нової пошти".

"Ринок США має чудові перспективи для розвитку. До того ж, безмитний поріг для ввезення товарів тут становить $800, тобто все, що нижче цієї вартості, доставляється без додаткових митних платежів для отримувача", — зауважив CEO "Нової пошти Глобал" Юрій Беневитський.

За даними компанії, найчастіше українці продають свої товари у США через онлайн-платформи Amazon, eBay, etsy. Американці найчастіше купують у українців національний одяг та вироби з українською символікою, декор для дому, хендмейд та крафтові товари: сувеніри, прикраси, аксесуари.

Зауважимо, що наразі "Нова пошта" сконцентрована на освоєнні міжнародних ринків. Найбільш масштабно компанія розширила мережу своїх відділень у Польщі, орієнтуючись в цьому питанні на кількість українців, що там проживають. Наразі оператор поступово відкриває відділення в інших країнах ЄС, а в перспективі вона може вийти й на ринок США.