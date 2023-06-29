"Новая почта" снизила стоимость доставки в США: какие тарифы теперь

"Новая почта" внесла изменения в систему тарификации, что позволило в четыре раза снизить стоимость доставки посылок в США. Компания ввела градацию тарифов для посылок с весом. Система подразумевает шаг в 100 г.

Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

То есть клиент будет платить не в пределах весовых категорий до 2 кг, до 10 кг и до 30 кг, как было раньше, а разную цену – за 0,1 кг, 0,4 кг, 1,5 кг и т.д. Такая тарификация будет единой как для частных, так и для бизнес-клиентов.

Как изменились тарифы "Новой почты" на доставку в США

После изменений в системе тарификации доставка документов до 100 гр стоит 350 грн вместо 1300 грн, посылка 0,5 кг – 650 грн вместо 1400 грн, а отправка на 15 кг – 4600 грн вместо 6800 грн.

70% клиентов "Новой почты" отправляют посылки в США весом менее 2 кг. Срок доставки в США – от 10 дней на любой адрес по всей территории страны. Отправить посылку можно из любого отделения "Новой почты".

"Рынок США имеет отличные перспективы для развития. К тому же беспошлинный порог для ввоза товаров здесь составляет $800, то есть все ниже этой стоимости доставляется без дополнительных таможенных платежей для получателя", — отметил CEO "Новой почты Глобал" Юрий Беневитский.

По данным компании, чаще всего украинцы продают свои товары в США через онлайн-платформы Amazon, eBay, etsy. Американцы чаще покупают у украинцев национальную одежду и изделия с украинской символикой, декор для дома, хендмейд и крафтовые товары: сувениры, украшения, аксессуары.

Отметим, что "Новая почта" сконцентрирована на освоении международных рынков. Наиболее масштабно компания расширила сеть своих отделений в Польше, ориентируясь в этом вопросе на количество проживающих там украинцев. Пока оператор постепенно открывает отделения в других странах ЕС, а в перспективе он может выйти и на рынок США.