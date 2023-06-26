"Новая почта" открыла первое отделение в Румынии: какая стоимость доставки

Теперь украинцы в Румынии могут легко отправлять вещи в Украину и получать посылки от родных. Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла первое отделение в Бухаресте.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отделение находится по адресу Бухарест, B-dul Unirii 47 A, Sector 3 и работает ежедневно, кроме воскресенья (пн-пт – 9:00-20:00; сб – 9:00-17:00).

В этом отделении можно отправлять и получать из Украины и Молдовы документы и посылки до 30 кг.

Стоимость доставки из Украины в Румынию:

документы – 250 грн;

посылки до 2 кг – 400 грн;

посылки до 10 кг – 600 грн;

посылки до 30 кг – 1200 грн;

груз свыше 30 кг – +40 грн за каждый 1кг.

Срок доставки от 5 рабочих дней.

Напомним, в начале июня в Праге открылось грузовое отделение Nova Post, в котором клиенты могут отправить и получить отправку до 1000 кг. А уже 16 июня компания Nova Post открыла второе отделение в Праге.

Отметим также, что компания расширяет сеть и за счет других стран Восточной Европы: так, весной первое отделение "Новой почты" было открыто в Литве, а именно в Вильнюсе. Второе литовское отделение открылось в мае в Каунасе.