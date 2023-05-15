Компанія "Нова пошта" відкрила друге відділення у Литві

Логістична компанія "Нова пошта" відкрила відділення у Литві у місті Каунас. У ньому можна відправляти та отримувати документи, посилки і вантажі до 1000 кг.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що це вже друге відділення "Нової пошти" у Литві.

У ньому можна відправляти та отримувати документи, посилки та вантажі до 1000 кг. Працює відділення щодня за адресою м.Каунас, Studentų g. 16.

"Відтепер, окрім кур’єрської доставки, українці із Каунаса та навколишніх містечок отримали можливість легко відправляти речі додому та швидко отримувати посилки із України й через відділення", - йдеться у повідомленні.

У "Новій пошті зауважили, що термін доставки становить 5 робочих днів.

Крім доставки у відділення, можна замовити адресну доставку у будь-яке місто в Литві або в Україні.

Нагадаємо, що перше відділення "Нової пошти" відкрито у березні у Вільнюсі. Найчастіше через нього українці пересилають документи, одяг, взуття, косметику та книжки.

Також компанія "Нова пошта" у березні відкрила 10 нових відділень у Польщі, зараз там працюють 30 відділень Nova Post у 18 містах.

Крім того, "Нова пошта"планує відкрити власні відділенняу Німеччині, Чехії та Румунії у другому кварталі 2023 року.