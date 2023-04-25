"Нова пошта" запустила модульні мобільні відділення на деокупованих територіях

На звільнених від окупантів територіях України компанія "Нова пошта" запустила новий формат відділення – модульне мобільне відділення.

Про це пресслужба поштового оператора повідомила 25 квітня.

Фото: пресслужба "Нової пошти" Фото: пресслужба "Нової пошти" Фото: пресслужба "Нової пошти" Фото: пресслужба "Нової пошти"

Площа такого відділення становить 68 кв метрів, воно складається із 4 модулів:

Тераса площею 19 кв. м, де розміститься поштомат; Зона обслуговування клієнтів. Тут розташовані два робочих місця оператора, примірочна та стіл для огляду посилок; Складська зона, де знаходяться стелажі з посилками та пакувальними матеріалами. Другий і третій модуль разом складають основну будівлю та мають площу 40 м2. Зона для завантаження та вивантаження машин із посилками, яка має дах для захисту від опадів.

Також другий модуль обладнаний автономним санвузлом та умивальником. Додатково відділення оснащене приладами для обігріву й автоматичними розсувними дверима.

"Таке мобільне відділення дозволяє швидко відновлювати мережу Нової пошти та надавати усі послуги на деокупованих територіях або там, де стаціонарні будівлі зазнали сильних руйнувань. На встановлення та запуск модульного мобільного відділення потрібно 1-2 дні", — розповіли у компанії.

Перше модульне мобільне відділення розпочало роботу у місті Великий Бурлук Харківської області. Воно працює з 11:00 до 16:00 кожного дня, крім неділі. Клієнти у ньому можуть відправляти посилки до 10 кг. Щодня через нього видають та приймають близько 500 посилок.

"Нова пошта" планує за 2023 рік виготовити та встановити 20 інноваційних мобільних відділень.

Нагадаємо, у перші тижні після деокупації території, зокрема, у Херсонській області "Нова пошта" також запускала роботу мобільних відділень. Переважно йшлося про автомобілі компанії, які доставляли та забирали посилки.