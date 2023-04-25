"Новая почта" запустила модульные мобильные отделения на деоккупированных территориях (ФОТО)

На освобожденных от оккупантов территориях Украины компания "Новая почта" запустила новый формат отделения – модульное мобильное отделение.

Об этом пресс-служба почтового оператора сообщила 25 апреля.

Площадь такого отделения составляет 68 кв метров, оно состоит из 4 модулей:

Терраса площадью 19 кв. м, где разместится почтомат; Зона обслуживания клиентов. Здесь расположены два рабочих места оператора, примерочная и стол для осмотра посылок; Складская зона, где находятся стеллажи с посылками и упаковочными материалами. Второй и третий модуль составляют основное здание и имеют площадь 40 м2. Зона для погрузки и выгрузки машин с посылками, которая имеет крышу для защиты от осадков.

Также второй модуль оснащен автономным санузлом и умывальником. Дополнительно отделение оснащено приборами для обогрева и автоматическими раздвижными дверями.

"Такое мобильное отделение позволяет быстро восстанавливать сеть "Новой почты" и предоставлять все услуги на деоккупированных территориях или там, где стационарные здания потерпели сильные разрушения. На установку и запуск модульного мобильного отделения нужно 1-2 дня", — рассказали в компании.

Первое модульное мобильное отделение приступило к работе в городе Великий Бурлук Харьковской области. Оно работает с 11:00 до 16:00 каждый день, кроме воскресенья. Клиенты в нем могут отправлять посылки до 10 кг. Ежедневно через него выдается и принимается около 500 посылок.

"Новая почта" планирует за 2023 год изготовить и установить 20 инновационных мобильных отделений.

Напомним, в первые недели после деоккупации территории, в частности, в Херсонской области "Новая почта" также запускала работу мобильных отделений. В основном речь шла об автомобилях компании, которые доставляли и забирали посылки.