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"Новая почта" запустила модульные мобильные отделения на деоккупированных территориях (ФОТО)
На освобожденных от оккупантов территориях Украины компания "Новая почта" запустила новый формат отделения – модульное мобильное отделение.
Об этом пресс-служба почтового оператора сообщила 25 апреля.
Площадь такого отделения составляет 68 кв метров, оно состоит из 4 модулей:
- Терраса площадью 19 кв. м, где разместится почтомат;
- Зона обслуживания клиентов. Здесь расположены два рабочих места оператора, примерочная и стол для осмотра посылок;
- Складская зона, где находятся стеллажи с посылками и упаковочными материалами. Второй и третий модуль составляют основное здание и имеют площадь 40 м2.
- Зона для погрузки и выгрузки машин с посылками, которая имеет крышу для защиты от осадков.
Также второй модуль оснащен автономным санузлом и умывальником. Дополнительно отделение оснащено приборами для обогрева и автоматическими раздвижными дверями.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Такое мобильное отделение позволяет быстро восстанавливать сеть "Новой почты" и предоставлять все услуги на деоккупированных территориях или там, где стационарные здания потерпели сильные разрушения. На установку и запуск модульного мобильного отделения нужно 1-2 дня", — рассказали в компании.
Первое модульное мобильное отделение приступило к работе в городе Великий Бурлук Харьковской области. Оно работает с 11:00 до 16:00 каждый день, кроме воскресенья. Клиенты в нем могут отправлять посылки до 10 кг. Ежедневно через него выдается и принимается около 500 посылок.
"Новая почта" планирует за 2023 год изготовить и установить 20 инновационных мобильных отделений.
Напомним, в первые недели после деоккупации территории, в частности, в Херсонской области "Новая почта" также запускала работу мобильных отделений. В основном речь шла об автомобилях компании, которые доставляли и забирали посылки.