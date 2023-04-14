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Бизнес
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"Новая почта" отменила плату за переадресацию посылки в пределах одного города: как воспользоваться услугой

"Новая почта" отменила плату за переадресацию посылки в пределах одного города: как воспользоваться услугой
"Новая почта" отменила плату за переадресацию посылки.

Теперь клиенты "Новой почты" могут бесплатно сделать переадресацию посылки в пределах одного города. Логистическая компания отменила плату за эту услугу.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Услугу может заказать как отправитель, так и получатель для документов, посылок, грузов, а также шин и паллет.

Без дополнительной оплаты можно переадресовать по городу:

  • из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат;
  • с адреса на адрес;
  • из отделения/почтомата на адрес, но нужно будет оплатить доставку курьером — 35 грн за посылку и документы или 100 грн за грузы до 100 кг.

Заказать услугу переадресации можно в мобильном приложении, бизнес-кабинете, на сайте в разделе "Трекинг" или в отделении.

Как воспользоваться переадресацией в мобильном приложении:

  • зайдите в раздел "Мои посылки" и выберите отправку, которую необходимо переадресовать;
  • в строке "Управление посылкой" выберите услугу "Переадресация";
  • введите данные для переадресации: город, номер отделения, почтомата или адрес, а также данные получателя;
  • нажмите кнопку "Оформить заявку". Далее появится новый номер экспресс-накладной, по которому можно будет отслеживать посылку.

При этом переадресация между разными населенными пунктами остается платной.

Напомним, ранее "Новая почта" запустила сервис "Легкий возврат". Теперь в течение 14 дней после получения можно бесплатно вернуть посылку с не подошедшим товаром.

Автор:
Нина Комащенко