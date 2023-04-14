"Нова пошта" скасувала плату за переадресацію посилки у межах одного міста: як скористатися послугою

Відтепер клієнти "Нової пошти" можуть безкоштовно зробити переадресацію посилки у межах одного міста. Логістична компанія скасувала плату за цю послугу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Послугу може замовити як відправник, так і отримувач для документів, посилок, вантажів, а також шин і палет.

Без додаткової оплати можна переадресувати в межах міста:

з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;

з адреси на адресу;

з відділення/поштомату на адресу, але потрібно буде сплатити за доставку кур'єром — 35 грн за посилку та документи або 100 грн за вантажі до 100 кг.

Замовити послугу переадресації можна у мобільному додатку, бізнес-кабінеті, на сайті у розділі "Трекінг" або у відділенні.

Як скористатися переадресацією у мобільному додатку:

зайдіть у розділ "Мої посилки" та оберіть відправлення, яке потрібно переадресувати;

у рядку "Керування посилкою" виберіть послугу "Переадресування";

введіть дані для переадресування: місто, номер відділення, поштомату чи адресу, а також дані одержувача;

натисніть кнопку "Оформити заявку". Далі з'явиться новий номер експрес-накладної, за яким можна буде відстежувати посилку.

При цьому переадресація між різними населеними пунктами залишається платною.

Нагадаємо, раніше "Нова пошта" запустила сервіс “Легке повернення”. Тепер впродовж 14 днів після отримання можна безкоштовно повернути посилку з товаром, який не підійшов.