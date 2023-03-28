Безкоштовне повернення товарів, які не підійшли. “Нова пошта” запустила новий сервіс

Відтепер впродовж 14 днів після отримання можна безкоштовно повернути посилку з товаром, який не підійшов. Логістична компанія “Нова пошта” запустила сервіс “Легке повернення”.

Сервіс “Легке повернення” вже доступний у мобільному додатку та в особистому онлайн-кабінеті. Безкоштовно можна повернути документи або посилки до 30 кг. Для повернення вантажних відправлень діють звичайні тарифи.

Як скористатись сервісом:

увійти до розділу «Мої відправлення» та обрати отриману посилку із товаром, який потрібно повернути;

у рядку «Керувати посилкою» вибрати сервіс «Легке повернення»;

зазначити причину повернення товару із запропонованого переліку,

Таким чином створиться експрес-накладна на повернення. Втім користувач послуги не може змінити адресу повернення та ім’я отримувача.

Сервіс «Легке повернення» може бути недоступним, якщо за посилкою були замовлені послуги «Переадресація», «Повернення» або продавець заблокував таку можливість. Крім того, деякі товари не підлягають поверненню згідно із законодавством, наприклад, ліки, білизна.

Зазначимо, що логістична компанія “Нова пошта” запустила послугу “Посилка в кредит”. Клієнти компанії можуть замовити будь-який товар від 1 000 грн, що можна доставити з післяплатою до “Нової пошти” та сплачувати його вартість рівними частинами кожен місяць протягом року.

Нагадаємо, що “Нова пошта” почала працювати у Литві і Польщі, а у другому кварталі 2023 року планує відкрити власні відділення у Німеччині, Чехії та Румунії. У Польщі кількість відділень збільшать до 50, тобто по одному в кожному воєводстві.