Бесплатный возврат товаров, которые не подошли. "Новая почта" запустила новый сервис

Теперь в течение 14 дней после получения можно бесплатно вернуть посылку с не подошедшим товаром. Логистическая компания "Новая почта" запустила сервис "Легкий возврат".

Сервис "Легкий возврат" уже доступен в мобильном приложении и в личном онлайн-кабинете. Бесплатно можно вернуть документы или посылки до 30 кг. Для возврата грузовых отправлений действуют обычные тарифы.

Как воспользоваться сервисом:

войти в раздел «Мои отправки» и выбрать полученную посылку с товаром, который необходимо вернуть;

в строке «Управлять посылкой» выбрать сервис «Легкий возврат»;

указать причину возврата товара из предложенного перечня,

Таким образом создастся экспресс-накладная на возврат. Но пользователь услуги не может изменить адрес возврата и имя получателя.

Сервис "Легкий возврат" может быть недоступен, если по посылке были заказаны услуги "Переадресация", "Возвращение" или продавец заблокировал такую возможность. Кроме того, некоторые товары не подлежат возврату согласно законодательству, например, лекарства, белье.

Отметим, что логистическая компания "Новая почта" запустила услугу "Посылка в кредит". Клиенты компании могут заказать любой товар от 1 000 грн, который можно доставить с наложенным платежом в "Новую почту" и оплачивать его стоимость равными частями каждый месяц в течение года.

Напомним, что "Новая почта" начала работать в Литве и Польше, а во втором квартале 2023 планирует открыть собственные отделения в Германии, Чехии и Румынии. В Польше количество отделений увеличат до 50, то есть по одному в каждом воеводстве.