"Нова пошта" випустила облігації на 800 млн грн: куди спрямують кошти

Логістична компанія “Нова пошта” провела третій випуск цінних паперів серії "С" без здійснення публічної пропозиції на суму 800 млн грн і стала першим емітентом корпоративних облігацій в Україні під час повномасштабної війни.

Отримані кошти стрямують для фінансування інвестиційних проєктів: розширення та оновлення логістичної інфраструктури в Україні, а також на розвиток IT-інфраструктури, повідомили у прес-службі компанії.

Цей випуск буде спрямований на інституційних інвесторів – державні та комерційні банки, страхові компанії, пенсійні та інвестиційні фонди.

Випуск облігацій проводиться без залучення андерайтера, власними ресурсами компанії. Брокером під час продажу облігацій на вторинному ринку виступила інвестиційна компанія Універ Капітал.

Компанія також планує здійснити додаткову емісію облігацій серії "D" на базі річної фінансової звітності за 2022 рік.

"В умовах низької доступності банківського кредитування корпоративні облігації й надалі лишатимуться привабливим інструментом залучення коштів для фінансування стрімкого розвитку "Нової Пошти"", — зазначають у пресслужбі компанії.

Зазначається, що це вже третій випуск корпоративних облігацій, здійснений компанією "Нова пошта". Дебютна емісія цінних паперів серії "А" на суму 300 млн грн з терміном обігу півтора року відбулась у 2019 році. Кошти від їх розміщення були спрямовані на модернізацію інфраструктури та мережі відділень.

У 2020 році компанія здійснила випуск облігацій серії "B" терміном на три роки вартістю 700 млн грн. Фінансування було спрямоване на будівництво та автоматизацію логістичних центрів компанії. Останні виплати за облігаціями серії "В" відбулись на початку поточного року.