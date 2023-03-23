"Нова пошта" запустила оновлену послугу резервування оплати онлайн-покупок

"Нова пошта" запустила у своєму мобільному додатку оновлену послугу "Сейф-сервіс" для резервування оплати онлайн-покупок, яку надає фінтех-компанія NovaPay.

Як ідеться у повідомленні поштового оператора, завдяки цьому відтепер покупцю не потрібно буде робити 100-200 гривень передплати на карту продавця, а продавець отримуватиме безкоштовну зворотну доставку у разі відмови від товару.

Онлайн-покупка здійснюється виключно через мобільний додаток "Нової пошти", у якому покупець отримує повідомлення із номером накладної та можливістю сплатити замовлення.

Після оплати товару в додатку кошти не йдуть одразу на рахунок продавця, а резервуються. Таким чином, покупець має можливість оглянути посилку у відділенні та уникає ризику із передплатою незнайомим продавцям на карту.

Після того, як він оглянув і забрав посилку, кошти перераховуються продавцю на картку. При цьому дані платіжних карток для обох сторін залишаються конфіденційними.

Якщо товар не підійшов, і покупець відмовився від посилки, вона повертається назад до продавця безкоштовно, а гроші за товар автоматично повертаються покупцеві.

Для продавців "Сейф-сервіс" є безкоштовним, покупець же сплачує комісію за грошовий переказ. До кінця травня акційна вартість сервісу складає 20 гривень незалежно від вартості посилки.

Аби скористатися послугою, продавець має самостійно створити експрес-накладну у мобільному додатку "Нової пошти", в розділі "Додаткові послуги" обрати та натиснути "Сейф-сервіс".

Щойно буде створена експрес-накладна, покупець отримає push-повідомлення з її номером. Він матиме дві доби, щоб сплатити замовлення через мобільний додаток "Нової пошти".

Коли посилка прибуде у відділення, покупець має її оглянути та прийняти рішення про покупку. Якщо він забирає замовлення, то за 30 хвилин кошти за товар перерахуються на картку продавця. У разі відмови від посилки вона безкоштовно повернеться продавцю, а вартість товару і комісія за грошовий переказ повернуться на рахунок покупця.

Посилка, оформлена через "Сейф-сервіс", може зберігатися у відділенні п’ять днів. На шостий день вона автоматично повернеться до відправника, кошти – покупцю, а угоду буде скасованою.

"Ми оновили цей сервіс, зберегли його простоту у використанні та залишили єдиний канал для платежів і комунікації – мобільний додаток. Тобто зараз все інформування продавця й покупця щодо перебігу онлайн-покупки та оплата замовлення відбуваються в найбільш захищеному каналі – в мобільному додатку "Нової пошти". Це додає нам впевненості, що "Сейф-сервіс" буде безпечним і корисним для продавців і покупців", – зазначив гендиректор NovaPay Андрій Кривошапко.