Компания "Новая почта" открыла второе отделение в Литве

Логистическая компания "Новая почта" открыла отделение в Литве в городе Каунас. В нем можно отправлять и получать документы, посылки и грузы до 1000 кг.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что это уже второе отделение "Новой почты" в Литве.

В нем можно отправлять и получать документы, посылки и грузы до 1000 кг. Работает отделение ежедневно по адресу Каунас, Studentų g. 16.

"Отныне, кроме курьерской доставки, украинцы из Каунаса и окрестных городков получили возможность легко отправлять вещи домой и быстро получать посылки из Украины и через отделения", - говорится в сообщении.

В "Новой почте" отметили, что срок доставки составляет 5 рабочих дней.

Кроме доставки в отделение можно заказать адресную доставку в любой город в Литве или Украине.

Напомним, что первое отделение "Новой почты" открыто в марте в Вильнюсе. Чаще всего через него украинцы пересылают документы, одежду, обувь, косметику и книги.

Также компания "Новая почта" в марте открыла 10 новых отделений в Польше, сейчас там работают 30 отделений Nova Post в 18 городах.

Кроме того, "Новая почта" планирует открыть свои отделения в Германии, Чехии и Румынии во втором квартале 2023 года.